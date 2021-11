Congo-Brazzaville: Musique tradi-moderne - Zérino Kassa signe " Double chance "

Après plusieurs années d'éclipse, l'artiste musicien sociétaire du groupe folklorique Kingoli Akoua est revenu depuis le mois d'octobre dernier sur la scène musicale avec un maxi single intitulé " Double chance ". Cet opus est constitué de six titres révélateurs.

Zérino Kassa explore, dans son maxi single, plusieurs thématiques dont l'amour, le respect des us et coutumes et les scènes de vie courante. Ces thèmes sont contenus dans les titres '"Armageddon", "Double chance", "Cœur dérobé", "Otema bé", "Haoussa Marie" et "Mesmin Aboni". Pour l'artiste " Double chance " marque le retour du groupe Kingoli Akoua sur le devant de la scène musicale, car selon lui, la course ne fait que commencer.

Réputé dans le genre traditionnel, le groupe a jeté son dévolu sur le tradi-moderne. " Nous nous sommes sentis négligés par le public. A travers cet album, nous avons démontré que Kingoli Akoua est capable de pratiquer tous les genres musicaux. Pour tout dire, chaque artiste de l'écurie Kingoli a commencé par le style traditionnel ", a explicité Zérino Kassa.

Les artistes musiciens de la trempe de Mombenga, Bernold Kassa, Juli Kassa, Serol Kassa, Levy Ndzoumbelé ont apporté leur timbre vocal pour la réussite de ce maxi single, disponible à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Co-fondateur de Kingoli Akoua à Brazzaville dans les années 1987, Zérino Kassa en appelle aux mélomanes et fanatiques d'œuvrer pour la survie du groupe. Il a annoncé également l'acquisition des instruments de musique d'ici à janvier 2022 afin de renouer avec les répétitions et autres activités de son groupe, avant de lancer un appel aux producteurs et mécènes, de venir en aide au groupe dans le but de propulser la culture congolaise.

Auteur compositeur de plusieurs tubes à succès, Zérino Kassa a déjà effectué, dans sa carrière professionnelle, des concerts tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Congo, notamment en Lybie dans les années 1990. Il a participé également à la première édition de la " Nuit du Congo à ... " Paris (France) et Clivio (Italie), ensuite à la " Nuit du Congo ... " en Suisse, au Maroc, au Gabon et en Afrique du Sud.