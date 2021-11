Congo-Brazzaville: Diaspora - Le consul honoraire du pays rencontre les représentants des associations en Normandie

Deux ans après sa prise de fonction de consul honoraire du Congo Brazzaville à Rouen, Emmanuel Brouiller s'est enntretenu, à Dieppe, avec les représentants des associations congolaises de Normandie

Fort de sa récente mission au Congo, le consul honoraire a eu une séance de travail, le 20 novembre, avec les représentants du tissu associatif congolais de Normandie réparti dans les collectivités de Rouen, Sotteville-lès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray, pour ne citer que ces villes.

Lors des présentations d'usage, Brice Arsène Mankou, membre de la diaspora associative congolaise de Normandie, a présenté au consul la Communauté congolaise de Normandie. De ses propos, il est ressorti que dix mille Congolais vivent en Normandie. La majorité de cette communauté est constituée d'étudiants, à l'exception de quelques cadres dans l'administration rouennaise et havraise, où elle compte également des informaticiens, enseignants, aides-soignants, infirmiers et médecins, exerçant, en grande partie, dans les hôpitaux, tels le Centre hospitalier universitaire de Rouen ou du Havre.

Emmanuel Brouiller a ensuite poursuivi en indiquant que la communauté congolaise dont il a la charge, répartie à travers les diverses associations, est vraiment impliquée dans la vie de la cité en Normandie.

"J'ai régulièrement de bons témoignages des maires des villes que vous avez citées, qui me rencontrent au consulat. Cette année, nous souhaitons faire des opérations en direction du Congo, dans ce contexte sanitaire marqué par la covid-19. Je suis rentré du Congo avec un projet en tête : celui de permettre aux jeunes scolarisés d'être détectés visuellement à temps pour une meilleure scolarité. Bien voir et bien entendre est important dans le processus d'apprentissage. Ce sera notre cause locale cette année, au niveau de la Normandie, où nous organiserons des soirées de levées de fonds pour soutenir ce projet de détection visuelle à l'école, au Congo" a-t-il confié.

Cette réception s'est terminée par un repas pris ensemble avant la remise des diplômes d'honneur reçus par Thierry Tassez, maire de Verquin, qui a tenu à remercier les Congolais de Normandie qui sont venus nombreux participer au 81e anniversaire du Manifeste de Brazzaville le 27 octobre dernier dans sa ville.

Le consul a remercié le maire de Verquin, pour cette belle initiative à laquelle prenaient part Yolande Bangui Keita; Guy Taty et Jean Bastien Makoundou, venu également en tant qu'entrepreneur et porteur de projet de la diaspora, en matière de détective/sécurité en France et au Congo.

Opticien, chef d'entreprise, Emmanuel Brouiller exerce, depuis le 8 novembre 2019, les fonctions de consul honoraire du Congo Brazzaville à Rouen près du Havre, ville jumelée avec Pointe-Noire, capitale économique du Congo.