Sénégal: Investiture de ses candidats investis à Dakar - Yewwi Askan Wi à l'assaut de la capitale

La coalition " Yewwi Askan Wi " en meeting ce dimanche au terrain de Khar Yalla, a présenté ses candidats investis pour briguer les suffrages des citoyens-électeurs de la capitale. Par cet acte, la bataille pour la conquête et le contrôle de la ville Dakar et des 19 communes du département est lancé.

La cérémonie de présentation de Barthélemy Toye Dias, officiellement investi candidat de la coalition " Yewwi Askan Wi " à la mairie de la ville de Dakar et des et des candidats investis dans les 19 communes du département fait suite aux investitures et la fin du dépôt des listes de candidature. Devant une foule compacte de militants et sympathisants acquis à la cause de la coalition, Khalifa Sall, au nom des leaders, s'est réjoui de l'immense honneur et la fierté qui lui est fait par ses pairs d'investir solennellement Barthélémy Dias et des 19 porte-étendards de la coalition à Dakar. Vous êtes des candidats de rupture. Vous avez la culture, le sens, les capacités morales et intellectuelles pour diriger Dakar. Vous êtes imprégnés des réalités de vos communes respectives. Dakar vote Barth. Il faut gagner dans chaque commune ", leur a-t-il dit. Aussi, à l'opposé de leurs vis-à-vis, il s'est dit rassuré par " leurs aptitudes, leur disponibilité, leur engagement et la claire conscience qu'ils ont de leur mission à servir exclusivement leurs communes à travers le penser-local-agir local ".

A sa suite, les leaders au grand complet qui se sont succédé sur la tribune rappelleront à l'assistance que c'est après de larges consultations que le maire de Mermoz-Sacré-Cœur qui a été reconduit en juin 2014 a été désigné comme tête de liste de la Ville de Dakar sur proposition de la coalition Taxawou Sénégal. Ils se sont félicités de ce choix, qui a été largement partagé et soutenu par toutes ses composantes. Ils en ont fait de même pour les 19 candidats du département de Dakar. Selon Ousmane Sonko, parce que nous avons la plus grande coalition politique du Sénégal, nous appelons à la mobilisation générale autour de tous nos candidats à traverse Sénégal. Les locales sont une étape. Nous avons en ligne de mire 2024 ". Aux initiateurs de la non-violence, il décline sèchement leur invite et appelle à la loi du talion. Selon Aida Niang au nom des jeunes de Yaw, estimera que Barth, " le candidat le plus jeune et le plus conscient incarne notre espoir. Vous êtes le chouchou et le candidat des jeunes de Dakar ".

Pour financer la campagne de Barthélémy Diaz, les femmes de Dakar ont aussi annoncé le " Kopar express " à raison de 500 francs par personne. Barthélemy Diaz, qui a exprimé toute sa gratitude aux leaders, militants et camarade de la coalition s'est engagé à parachever tous les grands projets du grand maire Khalifa Sall " avant de décliner son ambitieux programme pour " réinventer Dakar ". Selon lui, " L'ère de la vérité a sonné. Le temps des investitures est derrière nous. Et cette élection est le premier tour de la présidentielle de 2024 ". En outre, " si choisir avec qui parler est important, comprendre avec qui garder le silence l'est encore plus. Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Je confirme persiste et signe que je suis initiateur et membre de la coalition Yewwi Askan Wi". Ils ont encore dénoncé cette " campagne de sabotage orchestrée par le pouvoir contre l'opposition ".

Selon le mandataire national de cette coalition, Déthié Fall, " c'est peine perdue et nous allons saisir la Cour Suprême pour que les 30 dossiers de Yaw rejetés soient déclarés recevables ". Il s'est dit confiant et promet d'investir le terrain politique de jour comme de nuit avec ses 19 camarades candidats pour présenter leurs offres politiques communales et départementales respectives aux fins de relever le défi rallier les citoyens-électeurs locaux et maximiser les chances d'avoir leurs votes pour remportera haut la main la palme des joutes territoriales au soir du 23 Janvier 2022.