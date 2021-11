Congo-Kinshasa: Un million des gestes citoyens pour la propreté de l'Unikin - Jean Marie Kayembe félicite la coordination estudiantine pour l'initiative courageuse

Il y a eu le lancement officiel par le Recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean Marie Kayembe, de l'activité dénommée "Un million des gestes citoyens", pour rendre l'environnement universitaire propre et redorer l'image ancienne de cette alma-mater.

A cette même occasion, le coordonnateur des étudiants, Marcellin Magaza a organisé un (SALONGO), spécial pour sensibiliser toutes les étudiantes et étudiants à la propreté, comme prôné par le Chef de l'Etat et voulu par le Gouverneur de la ville Kinshasa dans son projet de société "Kin-Bopeto".

Avant de déclarer officiellement ouverte la campagne citoyenne de sensibilisation pour l'assainissement de l'Université, le nouveau recteur de l'Université de Kinshasa a commencé par une tournée d'inspection sur le site.

En outre, Jean Marie Kayembe a appelé les étudiants et étudiantes de la RDC en général et de l'Unikin en particulier, la fille aînée des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo à faire preuve de la maturité intellectuelle et de prêcher par l'exemple les citoyens du pays en protégeant l'environnement et assainissant les espaces qu'ils fréquentent tous les jours et même les auditoires qu'ils utilisent.

Pour sa part, le coordonnateur des étudiants Marcellin Mabaza a promis lors de son installation, de créer une brigade environnementale qui sera équipée. "Nous qui avions contribué à l'insalubrité de notre site, voilà pourquoi, par cette campagne de sensibilisation nous allons commencer à assainir le site chaque samedi de 06 h à 8h, je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous nos chers camarades étudiants de mettre la main à la patte pour, même si nous allons partir, mais ceux qui viendront après nous, puissent continuer dans le même chemin", a déclaré Marcellin Mabaza.

Notons que depuis l'arrivée du nouveau recteur Jean Marie Kayembe à la tête de cette université, la propreté est l'une de ses priorités pour redorer le blason de l'Unikin.