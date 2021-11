Gambie: Les Etats Unis promettent un soutien financier de 25 millions de dollars pour la mise en œuvre de reformes, notamment dans le secteur de l'électricité

Dans le cadre des relations bilatérales entre la Gambie et les Etats Unis d'Amérique, le gouvernement Américain, par le biais du Millenium Challenge Corporation (MCC), a promis le Mardi 16 Novembre 2021 l'extension d'une facilité de crédit de 25 millions de dollars au profit de la Gambie avec pour objectif principal d'apporter leur soutien à la mise en œuvre des réformes institutionnelles et stratégiques indispensables à l'élimination des obstacles au développement économique de la Gambie (le "Programme Goal").

Le programme vise la mise en œuvre de deux projets importants; un projet de réforme administratif pour le développement d'un mode de gestion plus efficace, responsable et transparent du secteur de l'électricité de la Gambie et un projet opérationnel qui vise le rehaussement des compétences et aptitudes de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC) à opérer le réseau électrique de manière à réduire la fréquence et la durée des coupures d'électricité conformément aux objectifs d'accès universel et d'émissions conditionnelles de la Gambie tels qu'annoncés dans ses contributions déterminées au niveau national ("NDCs").

Le soutien du Millenium Challenge Corporation vient à point nommé car il renforce davantage la résolution du gouvernement à parvenir à l'accès universel à l'électricité d'ici 2025. Par conséquent, le gouvernement de la Gambie est clairement déterminé à veiller à ce que ce programme phare soit un succès.

Au nom de Son Excellence le Président de la République Adama Barrow, l'Honorable Mambury Njie a proclamé sa reconnaissance la plus profonde aux Etats Unis d'Amérique pour leur soutien aux ambitions de développement de la Gambie et se réjouit à la perspective de partenariats futurs.

