Gabon: Journée internationale des femmes entrepreneures - La Gabonaise entrepreneure à l'honneur

La journée internationale des femmes entrepreneures est célébrée ce vendredi 19 novembre à travers 144 pays. Parmi eux, le Gabon prend part à cette journée pour valoriser les mérites de la femme. Une journée dédiée à l'abnégation dont fait preuve la gente féminine.

C'est en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie, Hugues Mbadinga Madiya, du conseiller du Premier Ministre, chef de département, Mme Nina Abouna et de la ministre des Affaires Sociales et des Droits de la Femme, Mme Prisca Koho Nlend que s'est tenue la journée internationale des femmes entrepreneures au Gabon. Ce rendez-vous célébré dans 144 pays sera marqué par le lancement à New-York par différentes femmes de renom à l'instar du Gouverneur de l'État, Kathy Hochul.

Pour l'ambassadrice de la sous-région du Woman's Entrepreneurship Day Organization (WEDO) et Coordinatrice de la cellule Genre et Handicap, Virginie Mounanga, cette journée est d'autant plus importante avec la thématique "Genre et Entreprenariat" aura à cœur de ne ménager aucun effort pour soutenir et faire perdurer l'initiative fondée par Wendy Diamond.

L'autonomisation des femmes, la réduction de la pauvreté, l'éducation sont là les missions que cette initiative entend bien mener pour avoir des femmes fortes et des leaders charismatiques.

La femme occupe une place essentielle dans la société, et aujourd'hui plus que jamais sa contribution et son autonomisation ne pourra qu'être bénéfique dans les communautés à travers le monde.