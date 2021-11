Sénégal: La Covid-19 a imposé aux médias de nouvelles stratégies de développement (DG APS)

Dakar — La pandémie de Covid-19 a été un tournant décisif dans la volonté des entreprises de presse de définir de nouvelles stratégies notamment technologiques pour rester compétitives dans un environnement en perpétuelle mutation, a indiqué, lundi, le directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Thierno Birahim Fall intervenait en vidéo-conférence au 4e Sommet mondial des médias (SMM) ouvert ce matin à Pékin (Chine) sur le thème : "Stratégies de développement des médias dans l'ère post-pandémie"

"Avant même l'avènement de la Covid-19, la majorité des agences de presse étaient dans une optique d'une réelle transformation numérique pour faire face, inclure et adopter les nouveaux formats de contenus imposés par les nouveaux médias", a souligné M. Fall.

C'est dire donc que les médias ont joué un rôle crucial et important dans la lutte contre cette pandémie, a dit Thierno Birahim Fall, ajoutant que "beaucoup d'entreprises ont mis rapidement en place des solutions plus ou moins temporaires pour répondre aux nouvelles exigences imposées par la pandémie".

"La crise sanitaire est venue booster les réflexions en confirmant de facto, la nécessité et l'urgence d'aller vers de nouvelles stratégies de développement des médias appelés à se servir des nouvelles technologies, saisir les nouvelles opportunités de marché et s'ouvrir à de nouveaux partenariats", a indiqué le DG de l'APS.

Thierno Birahim Fall a par ailleurs rappelé l'ouverture par l'APS d'un espace dédié à l'information sur la Covid et le relais des spots vidéo et Releases de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) dans ses différents canaux (Portail Web et réseaux sociaux).

Toutefois, souligne t-il, il urge de revoir le modèle économique et le marketing des médias afin de leur doter de moyens nécessaires pour la réussite de leurs missions et d'avoir la possibilité de revaloriser et de diversifier les partenariats.

Pas moins de 200 participants prennent part à ce Sommet mondial des médias lancé en 2009 par des responsables d'organes de presse dont l'Agence de presse Xinhua, Associated Press, Reuters, TASS, Kyodo News.

Durant cette 4e édition, environ 50 orateurs échangeront dans deux sessions sur "Nouvelle technologie, meilleure vision" ; "Marketing des médias : Nouveaux partenaires, nouveaux marchés" ; "Dans l'esprit de la science et de la coopération : Réponse des médias aux urgences en santé publique" ; "Médias : Un pont entre les civilisations".