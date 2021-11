Afrique: Un symposium panafricain sur l'agriculture au Lac Rose, mercredi

Dakar — L'ONG "Craving 4 Development" organise, à partir de mercredi, à 9 heures, à l'hôtel Etoile du Lac Rose, un symposium panafricain sur les meilleurs moyens de tirer parti des vastes terres arables.

Cette rencontre de quatre jours réunira des experts issus de 23 pays africains. Elle permettra de discuter des marchés, des réseaux et des d'investissements qu'offre l'Afrique pour une percée de l'Agro-écologie, précise un communiqué reçu à l'APS.

Le texte indique que le but de ce symposium est de créer une plateforme régionale de connaissances et de partenariats qui aide non seulement à mieux comprendre le pouvoir de l'implication des jeunes dans l'agriculture, mais aussi le potentiel d'innovation dans l'agriculture.

Cette plateforme permettra aussi à la jeunesse africaine de tirer parti des grandes opportunités qu'offre le continent en termes d'accès aux marchés, à des partenariats et à des investissements, renseigne la même source.

Elle ajoute que le symposium vise aussi à faire des participants au salon de l'innovation et des lauréats, les moteurs de l'innovation et les ambassadeurs d'une agriculture innovante.

"Le symposium se veut une occasion de familiariser les jeunes africains avec les voies et les interventions nécessaires, pour favoriser l'éclosion de l'innovation dans l'agriculture, booster le commerce intra-africain et l'intégration régionale, favoriser et entretenir des liens entre l'agriculture et les autres secteurs et stimuler les investissements de la diaspora africaine dans le secteur agricole", fait-on savoir dans le communiqué.

Il informe que les sessions du symposium vont tourner autour de la souveraineté alimentaire, de l'agriculture intelligente face au climat, du leadership, de l'intégration économique et tant d'autres sujets.