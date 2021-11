Madagascar: Cinématographie - Une statue du cinéaste Solo Ignace Randrasana sur l'avenue de l'Indépendance

Samedi 20 novembre 2021 dans la matinée, les cinéastes malgaches se sont rendus au jardin de l'Avenue de l'Indépendance pour inaugurer la statue de Solo Ignace Randrasana qui est la première à prendre place dans le désormais Jardin des Cinéastes.

Pour la 16ème Rencontres du film court, le réalisateur malgache a reçu son zébu d'or à titre posthume. La sculpture en métal de Solo Ignace Randrasana est une manière de le placer tout en haut dans l'histoire du cinéma malgache. Le milieu du cinéma est reconnaissant de tout ce qu'il a pu apporter au septième art local. " Ilo Tsy Very " et " Very Remby " sont des monuments autant historiques que cinématographiques. Ce zébu d'or et cette place d'honneur dans le nouveau Jardin des Cinéastes à Analakely rendent hommage à tout le travail du réalisateur disparu il y a dix ans de cela. Laza, le directeur du RFC Madagascar d'expliquer que d'autres statues viendront rejoindre celle de Solo Ignace Randrasana chaque année.

RFC. La 16ème Rencontres du film court (RFC) a ouvert officiellement ses portes durant le week-end. Jusqu'au 27 novembre, le public pourra se plonger entièrement dans l'univers de la cinématographie dans deux villes : Antananarivo et Sainte-Marie. Pour cette nouvelle édition, la thématique principale proposée est le Retour aux racines. Il y a au programme une trentaine de films provenant du Maghreb et de l'Afrique Subsaharienne pour la compétition officielle, et environ 150 films à projeter durant cette 16ème édition.

La Commune Urbaine d'Antananarivo est partenaire de cette 16ème édition des RFC. Le maire de la ville a d'ailleurs été présent à l'inauguration officielle du Jardin des Cinéastes et de la statue grandeur nature de Solo Ignace Randrasana sur l'Avenue de l'Indépendance.