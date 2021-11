Congo-Brazzaville: Développement industriel - Le PND 2022-2026 va booster des filières porteuses

Dans une déclaration relative à la 32e Journée de l'industrialisation de l'Afrique, faite le 20 novembre, le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes, a insisté sur le soutien au secteur privé national, prévu dans le Plan national de développement (PND 2022-2026).

Le nouveau programme quinquennal en cours de finalisation, a soutenu le ministre Fylla Saint-Eudes, permet à l'État d'investir dans les infrastructures nécessaires à la croissance des industries. Cette ambition politique, a-t-il poursuivi, confère une place de choix au secteur de l'industrie, devenant ainsi un vecteur de création de richesses et d'emplois pour les jeunes.

" La stratégie mise en œuvre répond aux objectifs de renforcement des capacités institutionnelles pour encourager le développement du secteur privé national et des filières clefs, telles que les industries agroalimentaires, les industries du bois et dérivés et les industries industrialisantes ", a-t- il déclaré.

Il faut savoir que la Journée de l'industrialisation de l'Afrique, instituée par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), est une occasion pour les décideurs de se questionner sur les efforts mis en œuvre pour relever le défi de l'industrialisation. Le thème de l'édition 2021 : " Industrialiser l'Afrique : engagement renouvelé en faveur d'une industrialisation inclusive et durable et d'une diversification économique ", traduit, à bien de points de vue, l'activisme de l'Onudi contre la pauvreté en Afrique.

Le gouvernement, qui affiche des ambitions de la conquête du marché africain, s'est engagé au cours des cinq prochaines années à: diversifier l'économie à partir de l'agriculture ; développer les Zones économiques spéciales et les zones industrielles, en vue d'attirer les investissements et favoriser le développement d'industries congolaises, tournées vers l'exportation; promouvoir les échanges et investissements directs étrangers; promouvoir le contenu local par l'appui à la création des entreprises congolaises; développer le système national de normalisation et de la qualité; rendre fonctionnelles les unités de la zone industrielle et commerciale de Maloukou; relancer les industries dans les domaines de la fonderie, la cimenterie, la céramique, l'énergie solaire et les mines.