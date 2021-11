Congo-Brazzaville: Pêche continentale - Des équipements modernes offerts aux producteurs locaux

La Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques (Cebevirha), un organisme communautaire, vient d'octroyer des kits de pêche et d'aliments des poissons. Le don est destiné à améliorer la production et les revenus des pêcheurs.

Le lot de matériel de pêche, dont le coût exact n'a pas été dévoilé, est composé d'un moteur hors-bord de 15 chevaux ; des alevins ; des tilapias et des aliments des poissons pour booster l'aquaculture, y compris des kits (filets, cannes à pêche) pour améliorer la capture des poissons.

En mission de travail à Brazzaville, le secrétaire exécutif de la Cebevirha, Pedro Bayeme-Bayeme, a procédé récemment à la remise des kits au directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Pascal Robin Ongoka. L'initiative de la Cebeviha s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet promotion de la pêche continentale et de l'aquaculture en Afrique centrale (PPCA-/Cémac), qui est dans sa phase II.

Le PPCA-Cémac, explique son secrétaire exécutif, est un projet intégrateur composant le Programme économique régional de la Cémac (Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale). Il a été élaboré dans le but d'améliorer la qualité de vie des acteurs de la pêche et de l'aquaculture dans la Cémac.

" La Cebevirha exhorte les pêcheurs congolais à la bonne utilisation de ces équipements, qui devraient entraîner de nombreux emplois directs et indirects, améliorer la production et leurs revenus. Elle poursuivra son soutien aux groupements des pêcheurs et aquaculteurs congolais vulnérables ", a lancé Pedro Bayeme- Bayeme.

En réceptionnant ce matériel moderne et consommable, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Pascal Robin Ongoka, a salué un geste inestimable dans un contexte de la pandémie de covid-19 qui a durement affecté les activités productives. " L'apport de la Cebeviha vient à point nommé pour nos pêcheurs et aquaculteurs, afin de leur permettre de maintenir les chaînes d'approvisionnement nationales et garantir la continuité de leurs activités ", a estimé Pascal Robin Ongoka.

Pour information, la Cebevirha est une agence spécialisée de la Cémac, qui a pour mission de contribuer au développement durable, harmonisé et équilibré des secteurs de l'élevage, des industries animales, de la pêche et de l'aquaculture.