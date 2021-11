Congo-Kinshasa: Lutte contre la Covid-19 - Le Premier ministre vacciné

Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a pris sa première dose de vaccin contre la covid-19, le 20 novembre, au centre de vaccination de la Clinique Ngaliema à Kinshasa.

" Je profite de l'occasion pour réitérer l'appel du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, par rapport à la lutte contre la pandémie, a appelé toute la population la plus vulnérable à se faire vacciner. Cette sensibilisation fait partie des campagnes qui peuvent nous permettre de sortir de cette situation qui ne fait qu'endeuiller la population congolaise. Souvenez-vous que nous avions lancé la table ronde sur la vaccination, donc il était de bon aloi que nous-mêmes, les autorités, puissions montrer l'exemple et venir ici pour avoir cette vaccination... ", a indiqué le chef du gouvernement, se confiant à la presse après sa vaccination.

Le Premier ministre a profité également de sa séance vaccinale pour visiter l'hôpital Ngaliema qui est une clinique de référence de la République, pour voir particulièrement le pavillon réservé aux malades de la covid -19. " J'ai été agréablement surpris de constater que les chambres sont quasiment vides. On a trouvé que trois cas.

Ce qui veut dire que le taux d'occupation est très faible ; nos chiffres sont actuellement trop bas. Nous devons nous battre pour les maintenir ainsi", a fait savoir Jean Michel Sama. "A côté des gestes barrières qui doivent rester de mise, la vaccination fait partie des éléments qui permettent de maintenir ces chiffres très bas. On a trouvé des chambres équipées qui montrent qu'on est capable de prendre en charge, avec la plus grande pertinence surtout, les cas les plus sévères ici dans cet hôpital officiel du pays", a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement est passé également dans le pavillon VIP où les différentes chambres viennent d'être nouvellement réhabilitées par le comité de gestion de la Clinique Ngaliema dirigé par le Dr Roger Kongo Minga. Jean Michel Sama Lukonde a été très ému de découvrir le centre chirurgical pédiatrique cardiovasculaire qui va bientôt recevoir de nouveaux cas grâce aux équipements qui y sont installés. "Nous allons être l'un des centres de référence en terme de chirurgie cardiaque en Afrique. Pour nous, c'était une belle visite ici à la clinique Ngaliema", a-t-il souligné, tout en lançant un appel pathétique à la population à respecter scrupuleusement les gestes barrières et aussi à se faire vacciner, car la pandémie est bel et bien là.

Auparavant, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a salué le geste du Premier ministre Sama qui constitue non seulement un signal fort dans le cadre de la campagne de vaccination, mais aussi un élément motivateur pour les autres leaders politiques de la République, et surtout pour la population afin d' emboiter le pas. L'idéal est de se prémunir contre la pandémie et espérer revenir à la vie normale.