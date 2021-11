Egypte: Suivi des derniers préparatifs de l'événement "Louxor - Allée des criosphinx

Le ministre des Antiquités et du Tourisme, Khaled El-Anany, a mené vendredi une tournée d'inspection dans le gouvernorat de Louxor pour suivre les derniers préparatifs de l'événement "Louxor ... Allée des criosphinx", qui sera organisé en quelques jours pour mettre en valeur les diverses composantes touristiques et archéologiques de la région.

Le ministre a mené une tournée sur le marché touristique de la ville, et entendu les plaintes et les demandes des propriétaires et employés de bazars touristiques.

Ces derriers ont remercié le ministre pour l'événement qui contribuera à la commercialisation touristique du gouvernorat et à l'amélioration de leur niveau de vie.

Pour sa part, le ministre a affirmé que l'événement mettrait en évidence les sites touristiques et archéologiques de Louxor, en plus du développement et de la modernisation des infrastructures, de l'aménagement et de l'embellissement de la Corniche, des rues et des places.