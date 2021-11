Madagascar: Rallye Passion - Une très belle victoire de Mika Rasoamaromaka

Mika Rasoamaromaka a montré toute l'étendue de son talent en ravissant le Rallye Passion de samedi à Antsirabe. Il a su gérer avec intelligence une course qui n'était pas facile avec une opposition omniprésente.

Plus la victoire est difficile, plus elle est belle. C'était le cas pour Mika Rasoamaromaka qui s'est offert sa quatrième victoire de la saison. Mais pas encore le titre, puisqu'il lui faudra terminer le prochain Rallye. Un rallye à terminer pas forcément en vainqueur, mais une petite place suffirait au bonheur de celui qui serait le plus jeune pilote champion de Madagascar.

Et Mika Rasoamaromaka a le talent pour réussir. Samedi encore pour ce Rallye Passion qui n'a pas usurpé son nom, on a assisté à des duels de tous les instants entre Mika et Fred Rabekoto. Un duel arbitré par Mathieu Andrianjafy qui n'a pas quitté la troisième place depuis le début de la compétition de jeudi pour Antsirabe et ses environs. Un très beau événement sur fond de panique puisque avec 33 cas, le Vakinankaratra est devenu la capitale de la Covid-19. Mais cela n'a pas empêché le public de venir en masse devant la Gare d'Antsirabe.

Pour revenir à la course, elle a permis à Mika de montrer son talent en gérant au mieux son combat contre Fred Rabekoto. Il a en effet choisi d'attaquer sur les parcours roulants avant de lever l'accélérateur sur les pistes cassantes. Bien lui a pris car voulant rattraper les 10 sec de retard, Fred Rabekoto a été victime de crevaison de sa roue avant droite lors de la dernière épreuve spéciale. Les deux jeunes hommes étaient pourtant au coude à coude durant tout le parcours. C'est comme s'ils se partageaient le beau rôle. Mais dans cet exercice, Mika a été le plus intelligent en ménageant sa 208. Qui ménage sa monture, peut aller loin, dira-t-on. Et logiquement la victoire est revenue à Mika Rasoamaromaka. Sacré Mika !

Classement du Rallye

Passion. Ils étaient 17 sur 27 équipages à franchir la ligne d'arrivée du Rallye Passion de samedi devant la Gare d'Antsirabe. Preuve que cet avant-dernier rallye de la saison n'était pas aussi facile qu'on l'imaginait.

Les réactions

Hery Rasoamaromaka - Président fondateur de TMF Rally et père de Mika et Faniry :

" Je suis partagé par le bonheur sur la victoire de Mika et la frustration sur l' abandon de Faniry. C'est le Rallye et je me réjouis de voir Mika gérer sa course en attaquant quand il faut et en levant le pied dans les tronçons dangereux. Cela a porté ses fruits et montre à quel point il a gagné en maturité pour devenir le plus jeune pilote de rallye à Madagascar. Quant à Faniry, le fait qu'il ait terminé à la seconde place des trois premières spéciales montre que son heure va arriver et qu'il sera aussi performant que son frère. En tout cas, je suis très fier de mes deux fils et je pense que leur performance permettra au sport automobile malgache de franchir un nouveau palier. A terme, je les verrais bien dans des compétitions internationales. "

Jeannot Rabekoto, président de l'ASACM et père de Fred :

" Il n'a pas manqué grand-chose à Fred pour ravir ce Rallye Passion. Mais il a joué de malchance avec cette crevaison dans la dernière épreuve spéciale alors qu'il était déterminé à refaire les 10 secondes qui le séparaient de Mika. En tant que père, je reste fier de ce qu'il réalise et surtout cette hargne et cette volonté qu'il affiche à chaque rallye. "