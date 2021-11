Madagascar: Andranomena - Un pickpocket se fait prendre dans un taxi-be

Un pickpocket a été pris en flagrant délit après avoir fouillé le sac d'une femme dans le bus 114. Alors que la victime s'installait près de lui, le pickpocket a commencé à s'agiter d'une curieuse manière, ce qui a intrigué la victime.

Cette dernière l'a alors surpris en train de dérober un objet de son sac. Elle a tout de suite appelé au secours, puis averti la police. Avisés des faits, des policiers sont intervenus et ont interpellé le voleur. " Le malfaiteur en est loin d'être à son premier coup d'essai. L'homme est bien habillé, on pourrait croire à un bureaucrate en voyant ses vêtements.

On ne peut pas s'imaginer que c'est un voleur ", raconte un passager du taxi- be. Au moment de son arrestation, l'homme n'a pas nié les faits sous le regard des passagers du bus. " Les pickpockets ne manquent pas d'imagination pour s'en prendre à leurs victimes. Ils agissent avec ruse et sans violence ", explique un policier. Force est de constater que ces méthodes sont connues de tous. Malgré la sensibilisation de la police, les pickpockets dans les taxi-be risquent de continuer à sévir car certains aides-chauffeurs sont de mèche avec eux.

La plupart du temps, les pickpockets agissent en bande organisée et de manière de plus en plus agressive. Au 67 Ha, le commissariat appelle les victimes à passer dans leurs bureaux. La police mène des opérations qui ont conduit à l'arrestation de malfaiteurs opérant dans le secteur. Des objets volés, tels que des portefeuilles, sacs, smartphones, bijoux ont été découverts sur eux.

Les policiers demandent ensuite aux victimes de récupérer leurs affaires. Des haches et d'autres armes employées par les malfrats ont été retrouvés lors de la perquisition de leurs domiciles. La police invite la population à déposer plainte face aux actes de ces criminels. Les forces de l'ordre demandent également aux aides-chauffeurs d'avertir les passagers lorsque des voleurs rôdent dans les arrêts de bus et les taxi-be.