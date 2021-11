Congo-Brazzaville: Cour royale - Déclaration sur la désignation du successeur de Makoko Auguste Nguempio

La Cour royale a procédé, ce samedi 20 novembre 2021, à la désignation du successeur de Makoko Auguste Nguempio. Il s'agit de Michel Ganari dit Nsalou 2.

Né le 24 juin 1948 à Ngabé, marié et père de sept enfants, fils aîné de Alphonse Nsalou (roi Makoko de 1948 à 1964) et de Thérèse Ngaliké, il fréquente l'école primaire de Mbé de 1954 à 1960 et le lycée Savorgnan-de-Brazza de 1960 à 1965.

Admis à l'école paramédicale Jean-Joseph-Loukabou de Pointe-Noire de 1967 à 1969 puis de 1972 à 1974, Michel Ganari en sort avec le diplôme d'infirmier d'État. Il débute son cursus professionnel au centre médical d'Impfondo et le poursuit au sein des infirmeries de Dongou et de Bétou entre 1970 et 1972, puis à l'hôpital général de Brazzaville de 1974 à 1978.

Après un stage à l'Ecole nationale de santé publique de Rennes en France (1978-1979), il est promu directeur régional du secteur opérationnel n°7 des grandes endémies des Plateaux à Djambala (1980-1981). De 1982 à 2012, Michel Ganari exerce les fonctions de délégué médical. Par la suite, il est responsable des ventes de la société IMEX Pharma pour la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine et le Burkina Faso, de 2012 à 2014. En janvier 2015, il fait valoir ses droits à la retraite et réside au quartier Ngoyo, à Pointe-Noire.

Au terme du processus de désignation du nouveau Makoko, la Cour royale témoigne toute sa reconnaissance au président de la République, grand Mwené et grand maître des ordres traditionnels, Denis Sassou N'Guesso, pour l'appui logistique déterminant qui a permis le déroulement effectif et réussi du conclave de ses membres.

La même expression de gratitude est aussi dédiée à Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, pour sa contribution efficace dans la facilitation de certaines exigences liées à la tenue de cette cérémonie. Par ailleurs, la Cour royale souhaite la bienvenue et adresse ses chaleureux remerciements à la délégation gouvernementale qui, par sa présence en ces lieux, rehausse vivement l'éclat de l'événement d'aujourd'hui.

Au nom de ses liens inaltérables et de sa bonne collaboration avec les plus hautes autorités du pays, la Cour royale s'est toujours imposée une exigence de loyauté et de fidélité envers le président de la République et vis-à-vis des institutions établies, sans velléité éventuelle d'intrusion ou d'interférence quelconque dans la gestion des affaires de l'État.

La Cour royale confirme le caractère spirituel de son organisation et réaffirme sa qualité d'institution traditionnelle qui contribue au rayonnement de l'histoire et de la culture de notre pays. Enfin, elle renouvelle ses remerciements à tous ceux et toutes celles qui, par leurs contributions multiformes, ont soutenu le processus ayant abouti à l'accession de Sa Majesté Michel Ganari au trône de Makoko.

Une feuille de route sera élaborée, dans les meilleurs délais, pour baliser le parcours du nouveau roi Makoko. Du fait de son installation prolongée durant plusieurs années à Pointe-Noire, ponctuée par de nombreux contacts y compris dans le département du Kouilou, le nouveau roi Makoko trouvera, au-travers de ces proximités fraternelles et amicales, les leviers nécessaires pour impulser et consolider davantage les liens entre la Cour royale de Mbé et la Cour royale de Loango.

Encore une fois, que nos mânes et le Grand Nkwembali couvrent, de toute leur protection, le président de la République, chef de l'État et son Premier ministre ainsi que leurs familles respectives.