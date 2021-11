Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - La reprise fixée pour le 11 décembre

Le calendrier de la phase aller a été publié par la Ligue nationale de football, organe technique de la Fédération congolaise de football chargé d'organiser les compétitions nationales.

La compétition qui reprendra ses droits le 11 décembre permettra une fois de plus à l'AS Otohô de remettre son titre en jeu devant treize autres concurrents dont seule l'AS BNG fera ses premières armes à l'élite.

Le programme de la compétition

Première journée

Samedi 11 décembre au stade Alphonse-Massamba-Débat à 14 heures, FC Kondzo affronte l'AS Otohô puis à 16 heures, Patronage accueille BNG. Dimanche 12 décembre la Jeunesse sportive de Talangaï recevra les Diables noirs à 14 heures avant le Club athlétique renaissance aiglons (Cara)- Etoile du Congo. Au stade Paul-Sayal-Moukila à Dolisie, l'AC Léopards accueille l'Interclub. Au Complexe sportif de Pointe-Noire à 14 heures, Nico-Nicoyé affrontera V Club Mokanda puis à 16 heures, l'AS Cheminots jouera contre le FC Nathalys

Deuxième journée

Samedi 18 décembre au stade Alphonse-Massamba-Débat à 15 heures, JST affronte Patronage. Au Complexe sportif de Pointe-Noire, FC Nathalys accueille Cara . Dimanche 19 décembre au stade Paul-Sayal-Moukila, AC Léopards recevra V Club. Au Complexe sportif de Pointe-Noire à 14 heures, AS Cheminots affrontera BNG puis à 16 heures, Nico-Nicoyé jouera contre AS Otohô. Au stade Alphonse-Massamba-Débat à 14 heures, FC Kondzo en découdra avec les Diables noirs avant Interclub- Etoile du Congo.

Troisième journée

Mercredi 22 décembre au stade Alphonse-Massamba-Débat à 14 heures, FC Kondzo affrontera AC Léopards puis à 16 heures, Cara en découdra avec l'AS Otohô. Jeudi 19 décembre, BNG recevra Nico-Nicoyé puis à 16 heures, Patronage recevra FC Nathalys. Au Complexe sportif de Pointe-Noire à 14 heures, V Club affrontera Interclub puis 16 heures, AS Cheminots jouera contre les Diables noirs. vendredi 24 décembre au stade Alphonse-Massamba-Débat à 15 heures, Etoile du Congo affrontera la JST.

Quatrième journée

Mardi 28 décembre au stade Alphonse-Massamba-Débat à 14 heures, Etoile du Congo affrontera FC Kondzo et à 16 heures, BNG en découdra avec V Club. Mercredi 29 décembre, au Complexe sportif de Pointe-Noire à 14 heures, FC Nathalys affrontera JST puis à 16 heures, AS Cheminots jouera contre Patronage. Au stade Paul-Sayal-Moukila, l'AC Léopards recevra Nico-Nicoyé. Au stade de l'Unité à Kintélé à 14 heures, AS Otohô accueillera l'Interclub puis à 16 heures Diables noirs affrontera le Cara.

Cinquième journée

Vendredi 7 janvier à 15 heures au stade de Kintélé, AS Otohô affrontera JST. Samedi 8 janvier au stade Alphonse-Massamba-Débat à 14 heures, FC Kondzo accueillera V Club puis à 16 heures, Etoile du Congo en découdra avec As Cheminots. Dimanche 9 janvier, Patronage recevra Diables noirs avant Cara-AC Léopards. Au Complexe sportif de Pointe-Noire à 14 heures, Nico-Nicoyé affrontera Interclub et à 16 heures, FC Nathalys jouera contre BNG.

Sixième journée

Samedi 15 janvier au Complexe sportif de Pointe-Noire à 14 heures, FC Nathalys recevra Diables noirs avant l'AS Cheminots-As Otohô. Dimanche 16 janvier, Nico-Nicoyé affrontera le FC Kondzo puis en seconde explication, V Club jouera contre Cara. Au stade Alphonse-Massamba-Débat à 14 heures, BNG affrontera l'Interclub avant Etoile du Congo-Patronage. Au stade Paul-Sayal-Moukila, AC Léopards recevra Patronage

Septième journée

Mercredi 19 janvier au stade Alphonse-Massamba-Débat à 14 heures, Etoile du Congo accueillera le FC Nathalys puis à 16 heures, Cara jouera contre Nico-Nicoyé. A Kintélé, Diables noirs recevra BNG avant As Otohô- Patronage. Jeudi 20 janvier, FC Kondzo affrontera Interclub avant JST-V Club. Au Complexe sportif de Pointe-Noire, AS Cheminots recevra AC Léopards.

La suite dans les prochaines publications