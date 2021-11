Congo-Brazzaville: Bande dessinée - La 6e édition de Bilili BD festival arrive à grands pas

Comme l'an dernier, le Bilili BD festival entend relever le défi de tenir sa sixième édition du 30 novembre au 4 décembre à l'Institut français du Congo (IFC). Ce, en dépit de la pandémie de covid-19 qui rend fragile et limitée la programmation de l'événement.

" Le coronavirus rend, une fois de plus, particulièrement compliquée la tenue physique du festival cette année. Nous appelons chacun à plus de responsabilité que les années précédentes, en ce qui concerne le couvre-feu, le respect des mesures barrières, le port du masque et l'utilisation fréquente de gel ou spray hydro-alcoolique pour s'assurer de ne pas transformer l'IFC en cluster ", a partagé la responsable du festival, Joëlle Epée Mandengue, dit Elyon's.

Durant cinq jours, au rythme des expositions, masters class, rencontres littéraires, conférences-débats, ventes-dédicaces et concours, le festival Bilili BD réunira, comme à son habitude, des artistes talentueux et débutants de divers pays. Compte tenu de la pandémie de covid-19, les activités se dérouleront en présentiel et seront retransmises en même temps en ligne sur la page Facebook du festival et de l'IFC. Parmi les invités provenant de différents pays d'Afrique et d'Europe, on comptera des auteurs de bandes dessinées (BD), scénaristes, coloristes, encreurs, réalisateurs de BD, concepteurs de jeux vidéo, éditeurs et bien d'autres.

A en croire les préparatifs en cours, cette année, le nombre de stands au festival est limité à quinze et les exposants sélectionnés ne pourront pas être accompagnés, soit un exposant par table. " Nous réfléchissons plus que jamais à un système garantissant la sécurité sanitaire de chaque participant. Mais, sans votre propre hygiène et discipline personnelle, il sera difficile d'y arriver ", interpelle un communiqué du festival à destination des participants.

Notons qu'à la veille de la tenue de l'événement, une conférence de presse sera organisée pour présenter les participants à cette sixième édition, la programmation en long et en large ainsi que les différentes recommandations de dernières minutes pour réussir la tenue du festival Bilili BD qui, depuis ses débuts, contribue à rehausser l'image et la valeur de la BD sur le continent en encourageant, révélant et récompensant ceux qui font vivre l'industrie de diverses manières.