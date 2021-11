Maroc: SM le Roi félicite le président libanais à l'occasion de la fête nationale de son pays

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République libanaise, le Général Michel Aoun, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime en Son nom propre et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux au peuple libanais pour réaliser ses aspirations au progrès et à la prospérité dans la sécurité, l'unité et la stabilité.

À cette occasion, SM le Roi réitère Sa Haute Considération des liens de fraternité et de solidarité unissant le Maroc et le Liban, réaffirmant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Aoun en vue d'enrichir les relations bilatérales et de les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères.