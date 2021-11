Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 3,702 milliards FCFA de la capitalisation boursière des obligations

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à enregistre une hausse de 3,702 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce lundi 22 novembre 2021.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 7171,547 milliards de FCFA contre 7167,845 milliards de FCFA la veille. Elle vient ainsi gommer la baisse enregistrée le vendredi 19 novembre 2021 avec 3,246 milliards de FCFA.

Pour sa part, la capitalisation du marché des actions a connu une régression de 16,859 milliards de FCFA, s'élevant à 5810,794 milliards de FCFA contre 5827,653 milliards de FCFA la veille.

Une valeur totale de 701,276 millions de FCFA a été enregistrée concernant les transactions contre 942,106 millions de FCFA la veille.

Du côté des deux indices de la Bourse, on note un repli général. L'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) est ainsi en baisse de 0,97% à 146,34 points contre 147,77 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) à connu une baisse de 0,29% à 193,15 points contre 193,71 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SICOR Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 6 235 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 580 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,00% à 149 800 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 6,96% à 1 230 FCFA) et BOA Niger (plus 4,02% à 5 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres CFAO Côte d'Ivoire (moins 6,547% à 1 215 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 6,38% à 2 200 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,85% à 2 500 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 3,41% à 2 250 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,33% à 2 100 FCFA).