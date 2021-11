Cote d'Ivoire: Sécurité, Covid-19/Ouattara rassure - " Toutes les dispositions sont prises "

Le Président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara ont regagné Abidjan après un séjour à Paris. Ils ont été accueillis au pavillon présidentiel de l'aéroport par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara et des membres du gouvernement.

A sa descente d'avion, hier, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, après un séjour à Paris (France) où il a participé à la 4e édition du Forum de Paris sur la paix et à la célébration du 75e anniversaire de l'Unesco, avec son épouse, le Président de la République a rassuré les Ivoiriens que "Toutes les dispositions sont prises" sur le plan sécuritaire et sanitaire pour protéger les populations.

Sur le plan sécuritaire, Alassane Ouattara a fait savoir, en lien avec la Burkina Faso qui a enregistré une attaque djihadiste le 20 novembre dernier, que la menace qui plane sur le pays des Hommes intègres est une situation très difficile pour toute la sous-région. Toutefois, il a assuré qu'en ce qui concerne le territoire ivoirien, " des dispositions ont été prises par les grands commandements ". Il a salué, à juste titre, l'armée et le ministre d'État, ministre de la Défense qui a, dans son budget 2022, prévu l'achat de matériels de pointe en plus du recrutement de trois mille soldats.

Le Chef de l'État a ainsi salué la réunion des chefs d'état-major de la Cedeao qui a pris fin le 19 novembre à Abidjan. Une rencontre importante qui, précise-t-il, permettra aux différents pays membres de conjuguer leurs efforts en matière de renseignement, de réactivité afin que face à toute attaque terroriste, les pays soient prêts.

Dans son adresse, le Président de la République est revenu sur les temps forts de son séjour au Forum de Paris qui avait pour thème " Réduire les fractures mondiales : la voie d'une meilleure gouvernance en temps de Covid-19 ". Il a d'abord défini l'objectif de ce rendez-vous qui était de stimuler une reprise de la croissance économique mondiale plus solide et plus inclusive.

Dans ce cadre, a indiqué le Chef de l'État, le Président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui s'exprimait au nom des pays africains, a plaidé pour une disposition de doses de vaccin suffisants pour les populations, parce que les réceptions actuelles des doses étaient faibles. Et que le taux des primo vaccinés en Afrique était en deçà des 10% de la population du continent alors qu'en Europe comme en Amérique, les personnes ayant reçu leurs deux doses de vaccin, représentaient plus de 60% de leurs populations.

Vers la production de vaccin Covid-19 en Afrique

Face à cette situation, le Président Emmanuel Macro, révèle le Chef de l'État, Alassane Ouattara, a lancé un appel aux pays développés pour accélérer les dons de doses de vaccin anti Covid-19 aux pays en développement et à mettre un accent particulier sur la production des vaccins en Afrique. Notamment au Sénégal, au Rwanda, en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire. Outre la Covid-19, le Président de la République a indiqué que le forum de Paris s'est aussi prononcé sur les grands défis auxquels le monde est confronté, entre autres les questions liées au climat, à la démographie, à la réduction des inégalités et la gestion des conflits régionaux.

Quant au 75e anniversaire de l'Unesco qui a enregistré la présence d'une trentaine de Chefs d'État et de gouvernement, le Président de la République a fait savoir que ce fut l'occasion d'exhorter l'organisme à poursuivre ses efforts dans la lutte contre la Covid-19 qui a un impact négatif sur l'économie mondiale. Ce, avant de saluer le travail abattu par la directrice générale de l'organisation internationale Audrey Azoulay et l'organisme qu'elle dirige, en faveur de la paix, de l'éducation, des sciences. Et surtout de son engagement au service de la solidarité entre les peuples et la protection du patrimoine de l'humanité.

Le Président Alassane Ouattara est revenu sur le panel consacré à l'éducation auquel il a participé. Au cours de cette rencontre, il dit avoir réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien en faveur de l'éducation, la paix et la formation qui sont au cœur de ses actions. " Nous avons pris l'engagement d'investir encore plus dans l'éducation, notamment des jeunes filles pour l'avenir de l'humanité ", a-t-il précisé. Avant de traduire sa reconnaissance à la directrice générale de l'Unesco avec qui il a eu un entretien concernant le Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, logé à l'Unesco.

Par ailleurs, le Président de la République est revenu sur son entretien avec Najla Bouden, Première ministre de Tunisie. Qui l'a, au nom du Président de la Tunisie, invité à prendre part au Sommet de la Francophonie qui se tiendra en novembre 2022 à Djerba. Ainsi qu'à la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 8) prévue en septembre 2022 à Tunis. En dehors de ces deux messages du Président de la Tunisie dont sa Première ministre était porteuse pour lui, Alassane Ouattara a indiqué qu'il a échangé avec elle sur la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays. Notamment dans les domaines pharmaceutique, agroalimentaire et sécuritaire.

En outre, le Chef de l'État a fait savoir qu'il a profité de son séjour en France pour participer à la cérémonie de présentation des mémoires de feu Béchir Ben Yahmed, fondateur du groupe Jeune Afrique .