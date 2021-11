Afrique: Conférence annuelle de l'African Securities exchanges association - Les marchés financiers africains au cœur des débats

La conférence annuelle de l'African Securities exchanges association (Asea), qui se tient en ligne les 24 et 25 novembre à partir de la bourse de Casablanca au Maroc, traite du rôle des marchés financiers africains dans la relance et la croissance économique du continent. Au programme de cette édition, placée sous le thème " les marchés financiers, moteurs essentiels de l'émergence de l'Afrique", une plénière et cinq panels animés par des sommités africaines de la finance.

" Rôle des marchés financiers africains dans la relance et la croissance économique du continent ". Cette thématique sera au cœur des débats à l'occasion de l'édition 2021 de la conférence annuelle de l'African Securities exchanges association (Asea), qui se tient en ligne les 24 et 25 novembre à partir de la bourse de Casablanca au Maroc.

Via un communiqué de presse, il est indiqué que les travaux de la conférence ambitionnent, à travers différents panels, de donner des réponses à de multiples questions stratégiques relatives au développement des marchés financiers africains en particulier et à la croissance économique du continent en général.

Comment accélérer le développement des marchés financiers en Afrique ? Quels enjeux et défis de financement à l'épreuve du changement climatique ? Comment anticiper l'avenir des technologies disruptives ? Telles sont parmi les problématiques qui seront traitées durant la première journée de la conférence, qui se tient en ligne à partir de la Bourse de Casablanca. Aussi, note le document, la présentation d'un important rapport de l'Ifc sur : " Les entreprises publiques dans les économies émergentes et en développement - Leçons tirées de 30 ans de succès et d'échecs" est à l'ordre du jour.

La journée du 25 novembre, quant à elle, mettra la lumière sur le projet de liaison des bourses africaines dans le cadre de l'intégration des marchés du continent, le financement mixte, le financement des PME et l'investissement d'impact. Il est à noter que c'est pendant cette deuxième journée que sera présenté le rapport de l'Asea sur le développement durable.

Enfin, le communiqué rapport que les panels seront animés par une trentaine d'experts internationaux venant de différents pays du monde tels que le Royaume Unis, les Etats Unis d'Amérique, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, le Botswana, le Cameroun, l'Egypte, les Emirats Arabes Unis, Maurice, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et le Togo.