Sénégal: Terre meurtrie

Le chef de l'Etat semble adopter la politique de l'autruche, réfugié derrière ses incantations, dans une attitude de " laisser faire, laisser dire " interprétée par son entourage comme une caution, un permis de prédation. Jusqu'à quand ?

C'est le tout nouveau quotidien " l'INFO " lancé , il y a juste une dizaine de jours, le 2 juin dernier par notre excellent et chevronné confrère Mamadou Thierno Talla qui nous l'apprend par un titre barrant la Une du Journal. Mame Boye Dialo, directeur des domaines offre un terrain d'une contenance de 5000 mètres carrés, c'est à dire un demi hectare à un ministre.. Sud quotidien a rebondi sur l'information pour enquêter sur l'identité de l'heureux bénéficiaire de cette largesse du prodigue directeur des domaines. Résultat des courses, un nom revient comme un leitmotiv, celui d'un certain Abdoulaye Daouda Diallo. Sauf homonymie trompeuse, le plus connu reste celui qu'une certaine presse snobinarde désigne par ses initiales ADD, par ailleurs ministre de l'Economie et des finances de la République du Sénégal.

S'il se confirme qu'il est le véritable bénéficiaire de cette " attribution " dans la zone des filaos de Guédiawaye, cela voudra dire que le directeur des domaines a vraiment refilé à son patron et néanmoins rival un cadeau empoisonné, scellant des retrouvailles après une brouille arbitrée au sommet. D'abord, ce geste illustre à suffisance l'irresponsabilité, le mépris des gouvernants de la préservation du cadre de vie et du patrimoine des gouvernés, la frénésie dans la course à l'accumulation et l'accaparement de biens quels que soient le moyen et le mode d'acquisition .S'il y a erreur sur la personne, un démenti catégorique est opportunément attendu comme la publication de la liste des attributaires des terres arrachées à la bande des Niayes et aux populations serait une manifestation de transparence pouvant ouvrir la voie à des recours de la part des citoyens soucieux de défendre l'environnement. L'agression et le pillage systématique des terres du littoral, notamment, sur cette bande des Niayes s'étend de la région naturelle du Cap-Vert ( Dakar, banlieues et agglomérations) à Saint Louis interpellent à la fois l'Etat et les populations.

En effet, la bande côtière des Niayes large d'une trentaine de kilomètres est constituée de dunes fixant la mer et de dépressions inter dunaires propices au maraîchage sur près de 300 km, Jusqu'à la frontière Nord-ouest entre le Sénégal et la Mauritanie. Le régime socialiste ayant souscrit aux 26 principes de la déclaration de Stockholm, au plan d'action de 109 recommandations ,dont la volonté d'implémentation a été concrétisée par la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement, s'est doté d'un ministre de la Protection de la Nature dès cette époque, connu actuellement sous la dénomination de Ministère de l'Environnement .Dans son approche multisectorielle et pluridisciplinaire, le Sénégal a prôné une politique hardie et avant-gardiste de veille écologique ( Centre de suivi écologique, établissements classés, étude d'impact environnementale avant toute implantation)de reboisement à grande échelle, de protection des forêts et du littoral.

C'est fort de cette orientation qui, il faut le souligner, a connu des fortunes diverses et des manquements criants, qu'un programme de boisements et de fixation des dunes par la plantation d'une bande de filaos pour lutter contre l'érosion côtière et la préservation du cadre de vie et des activités économiques des populations riveraines de cette façade atlantique nord-ouest .les objectifs de ce rideau de filaos consistant à fixer les dunes, lutter contre l'avancée de la mer, protéger contre les vents( brise vents) tout en améliorant la qualité de l'air sont ainsi annihilés par ceux-là qui ont la charge de consolider et de développer les acquis. Ces agissements constituent la négation et le reniement des engagements du Président de la République qui a instruit à plusieurs occasions son gouvernement de veiller à la préservation de la bande de filaos et de lui en faire rapport ( conseil des ministres,20 janvier 2016, ) , "de veiller à la préservation stratégique du littoral national, notamment de la bande des filaos et des cordons dunaires " ( conseil des ministres du 20 juillet 2016).

Enfin, le Président, réitérait ses instructions en demandant au Premier ministre de " lui faire un rapport circonstancié sur la situation foncière et immobilière le long de la bande des filaos qui fait l'objet d'une grande convoitise, suite à la réalisation de la nouvelle voie de dégagement nord (VDN) Conseil des ministres 30 novembre 2016 ".

Trois injonctions du Président de la République à son gouvernement dans la même année ! < Il a fallu des alertes répétées y compris des bailleurs de fonds pour que le chef de l'Etat étale ses préoccupations sur les crimes écologiques et environnementaux perpétrés contre les populations et leurs cadres de vie par des pseudos industriels, des promoteurs et spéculateurs immobiliers adoubés par la haute administration et ses démarcheurs.

Effets d'annonce destinés à calmer les esprits ou incapacité de faire respecter ses décisions par les (i) responsables qu'il a lui-même Indûment promus à des fonctions qui dépassent leurs compétences et leur engagement à servir ? En tout état de cause, ce dernier coup de canif révélé par le quotidien l'Info n'est qu'un écran de fumée qui cache mal la destruction et la spoliation systématiques de cette " zone stratégique nationale " dont parlait le Président . Dans le cas d'espèce, comme dans d'autres, des ministres ont aliéné le patrimoine et les ressources de la collectivité sans conséquences, autre qu'une promotion dans des fonctions plus valorisantes et plus " juteuses ". La caste des inspecteurs des impôts ,des docteurs " es titeurs " des MBA (MasterCard of Business Administration,)ayant remplacé du jour au lendemain de la première alternance, les administrateurs civils qui alternent au ministère de l'Economie et des Finances et de ces grandes directions pourvoyeuses de ressources et de prébendes accentuent leur mise en coupe réglée du pays .Le Chef cependant, semble adopter la politique de l'autruche, ne rien voir, réfugié derrière ses incantations, dans une attitude de " laisser faire, laisser dire "interprétée par des membres de son gouvernement et de la haute administration comme une caution, un permis de prédation. Jusqu'à quand ?

Calame

Publication Sud Quotidien du 15/06/2020