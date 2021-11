Congo-Kinshasa: Après une formation professionnelle de qualité/Centre Ndako Ya Biso - 35 jeunes réunifiés et stabilisés dans leurs familles

L'ambiance était festive le samedi novembre 2021, au centre d'accueil des enfants et jeunes de la rue Ndako Ya Biso, situé dans la commune de Makala. 35 jeunes ont été, après une formation professionnelle de qualité, réunifiés et réinsérés dans leurs familles respectives.

Ils ont bénéficié des kits pour leur insertion socioprofessionnelle, dans le cadre du programme de stabilisation des enfants et jeunes dits de la rue réunifiés dans leur famille à travers l'apprentissage d'un métier et l'installation professionnelle. Un programme mis en œuvre par le Centre Ndako Ya Biso (NYB) de la Communauté du Chemin Neuf au Congo (CCNC) qui permet de soutenir, chaque année, l'apprentissage de 100 jeunes et enfants dits de la rue. Environ 280 jeunes sortis de la rue sont déjà dotés des matériels et intrants en vue de s'installer professionnellement.

Sorciers d'hier, entrepreneurs d'aujourd'hui, ces 35 bénéficiaires ont achevé leur formation en coupe et couture, peinture, esthétique, maçonnerie, mécanique, mécanique- automobile, menuiserie, électricité, et soudure. Ils ont reçu des kits constitués de postes à souder, machines à coudre, matériels d'esthétique, serre-joints, truelles, brouettes et autres outils nécessaires pour aider ces jeunes à lancer une activité autonome. Pour ce faire, ces jeunes ont également bénéficié d'une formation en Entrepreneuriat financé par la Région de Bruxelles-Capitale (RBC).

Représentant la Ministre de la Formation Professionnelle, le Conseiller Lamar Kapay a commencé par féliciter ces jeunes pour la prise de conscience de revenir dans la vie normale en lieu et place de demeurer dans la rue et exceller dans les antivaleurs. Il les a encouragés à pratiquer normalement tout ce qu'ils ont appris ; de protéger en bonne et due forme les kits qu'ils ont bénéficiés ; de ne pas penser à la vie passée et d'appliquer le marketing de la vente de leurs produits afin de gagner la clientèle et de vivre grâce à leur métier.

"Mme la Ministre de la Formation Professionnelle m'a envoyé pour me rendre compte de ce qui se passe ici. Et, je me suis rendu compte que tout ce qui se passe dans ce centre, entre dans la droite ligne des attributions du ministère. Car, au niveau du ministère, nous avons une lourde responsabilité d'encourager, de former et réinsérer la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes sont dans la drogue, rébellion et ils sont abandonnés. A travers cette cérémonie, je suis ébloui de voir les matériels qui ont été distribués selon les différentes filières.

Nous encourageons le Gouvernement congolais de prendre une mesure d'exonération d'impôts d'un an ou deux ans à tous les jeunes qui commencent leur métier afin de les encourager. Car, aujourd'hui, trop d'impôt décourage des jeunes. Je pense que lors du prochain conseil des ministres, la Ministre de la Formation Professionnelle va poser le problème. Et, très prochainement, la Ministre n'hésitera pas de signer un arrêté pour agréer ce centre. Elle ne peut que soutenir et encourager tout ce qui se passe ici", a souligné le Conseiller en charge de la Formation professionnelle, Lamar Kapay Atandele.

Ce dernier, pasteur de son Etat, n'a pas hésité d'implorer la grâce de Dieu sur ces jeunes qui ont été hier taxés de la sorcellerie et délaissés par leurs familles.

Visage très ravissant, les bénéficiaires n'ont pas mâché les mots pour exprimer la gratitude à tous les formateurs, partenaires et responsables du Centre Ndako Ya Biso. C'est le cas de Suzana Mbelu, une jeune fille qui a longtemps passé une partie de sa vie dans la rue. Ayant bénéficié d'une formation en esthétique parmi les groupes des années passées, elle a encouragé ses amis nouvellement formés de mettre du sérieux dans le travail car, elle a souligné qu'elle vit actuellement grâce à son travail.

Pour M. l'Abbé Didier Ikuma, Coordonnateur de l'association Lisanga pona bokolisi Mboka (LBM), le Gouvernement doit prendre ses responsabilité en prenant en charge ses enfants rejetés dans les rues de Kinshasa ou, soit, subventionner les efforts de leur association.

Un enfant n'est pas un sorcier

En effet, cette cérémonie qui a lieu le 20 Novembre, date marquant l'adoption de la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE), laquelle a été ratifiée par la RDC, est également une occasion pour la CCN de sensibiliser la population sur la Protection de l'Enfant (un des 4 piliers de la CDE), avec un focus sur les accusations de sorcellerie dont sont victimes les enfants.

Des accusations qui conduisent des milliers d'enfants à descendre dans la rue pour se soustraire des tortures et sévisses de la part de ceux qui les accusent. Ces petits qu'on qualifie de " bandits " et " sorciers " sont, en réalité, des âmes innocentes qui souffrent du manque d'attention et d'amour en raison soit de leur fragilité (infirmité ou maladie rare) soit de suite du décès d'un ou de deux parent (s) soit encore à cause d'un malheur qui frappe la famille et dont l'intelligence humaine n'arrive pas à expliquer.

Certains enfants accusés de sorcellerie identifiés et accompagnés par NYB ont pu être réinsérés dans leurs familles et retrouver un chemin d'espérance. Actuellement, certains ont obtenu leurs diplômes d'Etat et titres académiques, d'autres ont suivi des formations et sont aujourd'hui des entrepreneurs.

Flash sur Ndako ya Biso

Ndako Ya Biso (NYB) est un centre d'accueil et de réinsertion des enfants et jeunes de la rue développé par la Communauté du Chemin Neuf au Congo (CCNC) par le biais de son ASBL "Lisanga pona Bokolisi Mboka" (LBM). Ouvert depuis 2004, le centre a déjà pu réunifier près de 3000 enfants dans leurs familles. A travers le travail réalisé, les objectifs recherchés sont les suivants : réintégration des enfants dans leur famille biologique ou d'accueil ; stabilisation et consolidation des familles ; sensibilisation du milieu à l'injustice subie par les enfants en vue d'un changement de mentalité.