Congo-Brazzaville: Assistance - Les Etats-Unis disposent de 102 200 dollars pour financer seize projets

L'ambassade des Etats-Unis en République du Congo vient de disposer d'un montant global de cent mille deux cents dollars américains pour financer seize projets des jeunes et des coopératives œuvrant dans les domaines de la formation et de l'amélioration des conditions de certaines couches sociales.

L' assistance multiforme s'inscrit, d'après le communiqué de l'ambassade des Etats-Unis, dans le cadre du renforcement du partenariat entre les peuples américains et congolais. Elle constitue, pour les associations, coopératives et individus bénéficiaires, un appui nécessaire devant les aider à surmonter les défis économiques causés par la pandémie de covid-19.

Ces subventions varient entre 1500 à 16 000 dollars et intègrent plusieurs projets identifiés par leurs bénéficiaires, aussi bien à Brazzaville qu'à l'intérieur du pays. " Cette année, nous avons financé, pour un coût de 25 000 dollars, cinq projets dans le cadre du programme annuel d'auto-assistance et onze autres, à hauteur de 77 200 dollars, dans le cadre des subventions du programme de diplomatie publique ", a indiqué le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis, Daniel Travis, à l'occasion de la signature des financements.

Selon lui, grâce au programme d'autosuffisance, mille écoliers bénéficieront des latrines neuves à Brazzaville, tandis que d'autres écoliers bénéficieront des projets agricoles dans la Lékoumou. Une vingtaine de jeunes filles vivant avec le VIH seront également intégrées socialement, vingt d'entre elles lanceront des ateliers de coiffure à Dolisie, et vingt autres seront autonomisées à Mouyondzi, dans la Bouenza.

Tenant compte de la diversité, l'ambassade des Etats-Unis a aussi porté une attention sur les projets liés à la protection de l'environnement et la formation des plus jeunes dans l'entrepreneuriat. Dans ce contexte, des projets portés par certains responsables des médias, notamment la DRTV, VOX TV et Les Dépêches de Brazzaville permettront de former des jeunes journalistes à la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux et à se former aux nouvelles techniques de l'information et de la communication. " Grâce à ces subventions liées à la diplomatie publique, des journalistes bénéficieront également des formations dans la conservation de la faune et de la flore, en anglais, sur la sensibilisation du grand public sur les dangers de la désinformation, sur la lutte contre le trafic des personnes ", a précisé Daniel Travis.