Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe vient à bout de Renaissance, V.Club punit Tshinkunku

Deux rencontres de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) se sont jouées le 22 novembre à Mbuji-Mayi et Lubumbashi.

Dans son stade de la commune de Kamalondo, dans le chef-lieu de la province du Haut Katanga, le Tout- Puissant Mazembe, qui jusque-là n'a pas encore livré une rencontre en déplacement, a battu le FC Renaissance du Congo de Kinshasa par deux buts à zéro. C'est en seconde période que la partie s'est dénouée pour les Corbeaux déjà dominateurs en première période. Entré en jeu à la place du Tanzanien Thomas Ulimwengu blessé en première période, Kelvin Bileko Mbaki a ouvert la marque à la 46e mn. Nouvelle coqueluche des supporters de Mazembe et entré en jeu en seconde période, Patient Mwamba a inscrit le second but à la 75e mn, prolongeant dans les filets la balle relâchée par le gardien de but Pululu des Renais de Kinshasa sur une frappe du défenseur zambien, Kabaso Chongo.

Signalons que pour cette rencontre, le coach Franck Dumas de Mazembe a titularisé le gardien de but Ibrahim Mounkoro, et dans le champ, Issama Mpeko, l'Ougandais Joseph Ochaya, le Zambien Kabaso Chongo, Arsène Zola, Kevin Mondeko, l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Michée Mika, Mercey Ngimbi, le Tanzanien Thomas Ulimwengu et Adam Bossu Nzali. Du côté de Renaissance du Congo, l'entraîneur José Mundele a fait confiance au gardien de but Pululu Kingu, Mufuele, Kambo Alife, Magassa Batiga, Makanda Manganga, Yves Magola, Christian Kalala, Nicolas Kazadi Okito, Nzau Bukaka, Bola Lobota et Fahad.

Le club orange n'a pas pu trouver un terrain d'entente avec le technicien congolais Otis Ngoma, invité à Kinshasa par le président Willy Mandala pour prendre la direction du staff technique du club. L'ancien entraîneur du Darin Club Motema Pembe n'a donc pas signé un contrat à cause de certaines clauses pour lesquelles lui et la direction actuelle du club ne sont pas tombés d'accord. Dans l'entre-temps, Renaissance du Congo n'arrive pas à décoller, n'ayant enregistré qu'une seule défaite en huit journées du championnat national Ligue 1. Et avec cette nouvelle défaite, le club est bloqué à 7 points après 7 sorties. Mazembe renforce son leadership, trônant désormais avec 25 points après 9 matches joués.

Au stade Kashala Bonzola de Mbuji-Mayi, l'US Tshinkunku de Kananga a littéralement coulé face à l'AS V.Club, battu à domicile (le club de Kananga joue ses matches at home à Mbuji-Mayi, le stade des jeunes de la commune de Katoka ne pouvant pas recevoir les matches de la Ligue 1), par u1 but à 5. L'équipe entraînée par Jean Claude Loboko n'a pas pu tenir comme face à Maniema Union au match précédent (un but partout). Le milieu défensif camerounais, Pascal Mbarga, a donné le go de la série de buts des Dauphins Noirs de Kinshasa dès la 3e mn.

Les joueurs de Raoul Jean-Pierre Shungu (coach de V.Club après le départ de Dominique Cionci) ont doublé la mise à la 13e mn par Glody Lilepo Makabi, avant le troisième but de Pascal Mbarga à la 45e,, s'offrant ainsi un doublé. Le Congolais de Brazzaville, Jacques Temopele Medina, a porté le score à quatre buts à zéro pour V.Club à la 77e mn, et Obed Mayamba Mukokiani a clôturé la série à la 81e. Samuel Foura a sauvé l'honneur des Sanga Bilembi (chasseurs) du Kasaï Central à la 84e mn. Au classement, V.Club totalise 17 points, avec deux matches en moins par sur Mazembe et Lupopo ayant respectivement 25 et 21 points.