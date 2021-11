Congo-Brazzaville: Tournoi de relance et de l'unité - Les meilleurs judokas de Brazzaville récompensés

La première édition du tournoi de relance et de l'unité de la Ligue départementale de judo et disciplines associées de Brazzaville a tenu toutes ses promesses. Le 20 novembre lors des finales, les meilleurs athlètes ont reçu des médailles et trophées.

Près de mille athlètes ont mis en exergue leur savoir-faire lors de la compétition départementale. En présence du député Exaucé Ibam Ngambili; du président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, Me Francis Ata; du directeur départemental des sports, Gabriel Tchicaya; et du président de la Ligue de Brazzaville, Me Aya Caloger; les judokas ont donné le meilleur d'eux mêmes. Une manière de manifester leur satisfaction après plusieurs mois d'attente.

Lors de cette compétition qui a marqué officiellement le retour du judo à Brazzaville, le professionnalisme, le fair-play, le haut niveau et le dynamisme ont caractérisé les différents combats. A l'image de toutes les ligues, les dirigeants du judo de Brazzaville ont profité de ce tournoi pour sélectionner les athlètes qui participeront à la première édition de la Coupe de la République.

Dans la catégorie des seniors hommes, notamment chez les -60kg, Songo Awassi s'est placé en tête suivi de Loïck Foungué, de Zeus Dzion et de Prince Ndamakola. Chez les -66 kg, Gloire Ayimba a remporté la médaille en or tandis que Saint Itoua s'est contenté de l'argent et Christ Nkouka a remporté la médaille de bronze et Bob Baniakina a occupé la 4e place.

Roby Pembelet a dominé les athlètes qui ont combattu dans la catégorie des -73 kg. Il a été suivi par Breche Thaodé ainsi que de Zoung Appot et de Lekaka. Josué Pellet a, pour sa part, dominé les combats des -81 kg. Rech Nkou l'a suppléé au moment où Chadrack s'est contenté de la médaille en bronze et Fridus Ondoua a bouclé le tableau.

Toujours chez les séniors, particulièrement les -90 kg, Bonheur Nguié a terrassé tous ses partenaires pour se hisser à la première place suivi d'Ella Ngassaki et de Merlin Mana puis de Manassé Mabouaka. Gaga Mouaya, Papou Sankaré, Djelvany Nkouka et Odicar Eyendzi sont respectivement les meilleurs athlètes de Brazzaville dans la catégorie des -100kg. Concernant les +100 kg, Aboury Mayondé a remporté la médaille en or, Hardel Samba a gagné l'argent et Claude Kentoula a clôturé le tableau.

Les combattants en finales dans la catégorie des juniors ont vu, chez les -60 kg, Gedéon Ibata remporté la médaille d'or devant Jonathan Miyamba, Serge Mbandza et Meyant Boulossa. Chez les -66 kg, c'est finalement Alfred Kiessou qui a dominé les autres combattants. Junior Wamba est arrivé à la 2e place tandis que Sala Moulebé et Jeancy Bokanaga ont occupé la 3e et 4e places de la catégorie. Leurs collègues des -78kg ont été dominés par le quatuor de Brunel Atipo, Junior Engambé, Elith Ombani et Mayoulou.

La catégorie des athlètes des -81 kg a été conduite par Etienne Eyoka (médaille en or), Yannick Libali ( médaille d'argent), Eris Makenguelé (médaille de bronze) et Richy Mbouya a terminé à la 4e place. Yann Akondza est l'actuel champion de Brazzaville chez les -90 kg. Le tableau est complété par le trio composé de Ravel Zamba, Elisé Mbon et Sarvel Yidika. Le duo de David Ndobo et Mel Péa est le champion des -100 kg.

Les cadets ont également participé à cette compétition et Christ Néné s'est emparé de la médaille d'or chez les -55kg. Il est suivi de Japhet Samba, d'Isaac Angat puis de Levy Angouassa. Raby Mbemba a dominé les athletes comme Tony Ngana, Kelly Bounde et Dany Beya pour remporter la médaille en or chez les - 60 kg. Divin Mberi, de son coté, a prouvé son intelligence sur le tatami car il a battu tous ses adversaires dont Osseré Diamonika, Karl Eckino et Emmanuel Dikou.

Si Bosply Olandzobo a remporté la médaille en or chez les -73 kg, Exaucé Bimokono et Van Mondi ont reçu respectivement les médailles d'argent et de bronze tandis que Deslande Yoba as'est placé 4e. Chez les - 100kg, c'est finalement Dieu Donell Assounga qui s'est placé au sommet devant Junior Ickounga et Adolph Okouéré.

Chez les séniors dames, c'est Auline Atipo qui a dominé la catégorie des -63 kg suivie d'Astride Sakoula tandis que Ninelle Ngouala et Dely Mawaka ont atteint le podium des -78kg. Nicolle Kibindza , Rachel Abéné ainsi que Naomie Kouka ont fait la loi chez les +78kg.

La dernière catégorie, celle des cadettes, a permis aux athlètes comme Yanfoutitie de s'illustrer chez les -52 kg devant Faïda Mokombela, Emelia Nguele et Chanciana Lekele. Du coté des - 57 kg, Ursula Ngakeni a glané la médaille d'or en dominant Clorine Ngatsé, Farida Foutila et Leslie Elenga. A cause de manque de plusieurs autres concurrentes, Sakoule a remporté la médaille d'or chez les -52 kg. Debora Mokouto a également survolé la catégorie des -63 kg.

Ces athlètes sont pour la plupart des clubs comme Vatican, Tosa Obika, Momekano, Kodo Gaku Shi, DGSP, A A Neto, Kawashi, Kotakoli, Patikipa et autres.

Notons que l'accès au gymnase Nicole-Oba où s'est déroulée la compétition a été conditionné par la présentation de l'attestation de vaccination contre le coronavirus.