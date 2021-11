Maroc: Le nouveau numéro de l'Arab Radio Magazine consacre un dossier à l'audience de la radio et de la télévision

Rabat — L'Arab Radio Magazine, publié par l'Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU), a consacré dans le cadre de son nouveau numéro, le deuxième pour l'année 2021, un dossier à la thématique de "La mesure de l'audience de la radio et de la télévision.. entre l'absence d'études et un marché limité".

Ce nouveau numéro de 136 pages a abordé plusieurs thématiques, notamment "La mesure de l'audience: une lecture du concept", "La mesure des l'audience au Royaume d'Arabie saoudite", "La Réalité des études d'audience au Moyen-Orient", "Les études d'audience de la radio et de la télévision en Tunisie", "L'expérience de l'utilisation de la Médiamétrie au Maroc", "La problématique de l'usage des médias en Tunisie" et "Les tendances récentes de mesure de l'audience de la radio et de la télévision".

Dans la rubrique "éclairages", le directeur général de l'ASBU, Abderrahim Suleiman a souligné que l'audience constitue pour les experts et les chercheurs dans les sciences de l'information et de la communication le coeur du message de communication et son objectif ultime.

Les entreprises médiatiques diffusent pour l'autre et il est naturel pour elles de disposer de données concernant leur public, en termes de son nombre, de ses catégories professionnelles et sociales, de sa répartition géographique, ainsi que des caractéristiques de son interaction avec les contenus médiatiques, que ce soit en périodes normales ou lors des grands événements, notamment les rendez-vous électoraux, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, relevé que la question de la mesure de l'audience de la radio et de la télévision fait l'objet d'une attention croissante de la part des créateurs de contenus audiovisuels, des responsables des établissements médiatiques et des autres intervenants dans le marché publicitaire.

Le nouveau numéro du magazine comprend également d'autres sujets, notamment "les nouveautés dans les technologies de communication", "Jeux olympiques de Tokyo 2020: Entre réalité et science-fiction", "Discours médiatique: Les médias audiovisuels arabes et le dilemme de s'adresser à l'autre", et "Médias et Démocratie: quel impact pour le soutien de la pratique démocratique".

La publication a par ailleurs abordé les sujets du "rôle de la radio communautaire dans la sensibilisation à la pandémie de la Covid-19", de la "51ème session du Conseil des ministres arabes de l'information", de "la haute commission de coordination pour l'action arabe commune", outre les réunions semestrielles des comités permanents qui ont constitué le pilier des activités de l'Union, la réunion du Conseil consultatif et le prochain Symposium international arabe, à l'occasion du cinquième anniversaire de l'Académie de formation aux médias.

L'Arab Radio Magazine, publication trimestrielle, s'intéresse aux questions audiovisuelles dans le monde arabe et œuvre à fournir les bases théoriques et scientifiques des travaux radiophoniques et télévisuels arabes. Il s'attèle également à accompagner les nouveaux développements technologiques en les adaptant aux besoins du travail de la radio et de la télévision dans le monde arabe.