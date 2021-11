Maroc: Parution d'un nouveau numéro de la revue de la Gendarmerie Royale

Rabat — Un nouveau numéro de la revue de la Gendarmerie Royale vient de paraître, consacrant notamment une rubrique aux activités royales, un dossier à la "criminalité financière", ainsi qu'une "gande interview" au Procureur Général du Roi, près la Cour de Cassation, président du ministère public, Moulay El Hassan Daki.

Le 70è numéro de la publication met également à la disposition du lecteur un reportage dédié à la "sécurité des sites touristiques, une priorité de la Gendarmerie royale de Marrakech", ainsi qu'un décryptage consacré aux opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants.

Dans son éditorial, la revue braque les projecteurs sur l'engagement de la Gendarmerie Royale dans la traque et la répression des crimes financiers, qui causent chaque année des pertes économiques et financières estimées à plus de 2% du PIB mondial, mettant en avant l'important arsenal juridique dont dispose le Maroc en la matière.

"Au niveau national, le Maroc dispose aujourd'hui d'un arsenal juridique important, inspiré des normes et conventions internationales, en plus d'un dispositif juridictionnel spécialisé, à l'image des sections des crimes financiers, créées en 2011, près les Cours d'Appel de Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech", souligne le texte, ajoutant que "l'importance des ressources allouées par la Gendarmerie Royale à la lutte contre les crimes financiers tient de la gravité de ces crimes et de leurs liens avérés avec le terrorisme, la traite des êtres humains et le trafic de stupéfiants, ainsi que de leur impact préjudiciable sur l'économie nationale".

La rubrique "Activités Royales" est consacrée au discours que de SM le Roi Mohammed VI a adressé à la nation à l'occasion du 68è anniversaire de la révolution du Roi et du peuple, à la nomination par le Souverain de M. Aziz Akhannouch, Chef de gouvernement, ainsi qu'à la cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement présidée par SM le Roi.

La revue s'attarde également sur le discours que SM le Roi Mohammed VI a adressé au Parlement, à l'occasion de l'ouverture de la 1ère session de la 1ére année législative de la 11é législature.

Dans la rubrique "Décryptage", la publication trimestrielle s'intéresse à la rencontre entre le Ministère public et la Gendarmerie Royale, visant d'une part, le renforcement de la collaboration entre les différentes parties concernés et, d'autre part, l'amélioration des conditions d'accès à la justice et de la qualité des services rendus aux usagers-citoyens.

En outre, la revue revient sur les opérations coup de poing de lutte contre le trafic de stupéfiants menées à Taroudant, El Jadida et à Aïn Aouda, de même qu'elle présente un bilan des activités de la Gendarmerie Royale (1er janvier- 30 septembre 2021) qui retrace les principaux chiffres dans la lutte contre la criminalité, la migration illégale ainsi que le trafic de stupéfiants.

La rubrique "Dossier" se penche, quant à elle, sur la criminalité financière qui "représente un défi crucial pour tous les Etats, compte tenu de la complexité qui l'entoure et des répercussions majeures qu'elle pourrait engendrer en termes de pertes économiques considérables".

Elle offre également un "Zoom" sur la Brigade nationale de recherches judiciaires (BNRJ), l'une des entités actives du service central de la police judiciaire de la Gendarmerie Royale, ainsi qu'un entretien avec le directeur "Enquêtes et Contrôles" à l'autorité marocaine du marché des capitaux, Hicham Cherradi dans lequel il livre son analyse sur la place importante qu'occupe le marché des capitaux dans la croissance économique.

Dans la rubrique "Stratégie", le magazine propose une analyse de David Dominique, Conseiller du président de l'Institut français des Relations internationales (IFRI) intitulée "Covid-19 entre monde ancien et monde neuf", ainsi qu'un entretien avec l'expert en communication français Thierry Libaert dans lequel il revient sur les grands principes qui caractérisent le processus de la gestion de crise, en l'occurrence le volet consacré à l'anticipation.

La publication clôture son numéro par sa rubrique "Lu pour vous" qui présente l'ouvrage "le temps du Maroc-Résilience et émergence du Royaume chérifien" (2020-2021) de son auteur Abdelmalek Alaoui.