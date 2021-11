Gabon: Lee White s'est rendu à la ZES de Nkok samedi dernier

Libreville — A l'occasion des Journées Portes Ouvertes de la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok, le ministre en charge des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des Terres, Lee White, s'était rendu sur le site le samedi 20 novembre.

Ces journées se sont achevées le 21 novembre et a été l'occasion pour le public de passer en revue divers produits proposés par les entreprises installées à Nkok, et en particulier les industries du bois.

M. White, a vanté la réussite de la ZES, plus particulièrement dans la filière bois.

"La Zes est une réussite. Et grâce à nos produits haut de gamme, à partir de 2022, nous allons ouvrir des magasins dédiés aux meubles, à Miami, à Paris, à Londres, un peu partout dans le monde, pour vanter nos réformes, et vendre nos produits. La GSEZ a transformé l'image du Gabon, nous sommes passés d'un pays qui vendait des billes de bois non transformés, à un pays qui transforme désormais sa matière première et donc qui crée de la valeur ajoutée, permettant ainsi au pays de gagner beaucoup plus en termes de profit. La Zes de Nkok est une réussite, et nous allons maintenant essayer de multiplier cette réussite un peu partout dans le Gabon", a-t-il déclaré.

"Il faut que les gens comprennent que la GSEZ est un partenariat public-privée dans lequel, l'État gabonais est le principal actionnaire, ensuite viennent Olam et d'autres investisseurs privés. Si la ZES se développe, c'est l'État gabonais qui gagne le plus en enregistrant plus d'entrée de dividende, car nous sommes le plus grand actionnaire", a-t-il conclu.