Congo-Kinshasa: Face à la pénurie chronique de l'eau - Assemblée nationale - La commission ATI/PT-NTIC auditionne le DG de la Régideso

Face à la pénurie chronique de l'eau de la Régideso, il était temps pour que son Directeur Général soit interrogé par les Députés nationaux.

Pour ce faire, lundi 22 novembre 2021, la commission parlementaire ATI/PT-NTIC a auditionne Clément Mubiayi N'kashama, le Directeur Général de la Régideso, qui a le monopole de la desserte en eau à travers toute l'étendue du territoire national.

En effet, parmi les questions des membres de cette commission, figurent notamment la faible couverture de la desserte en eau potable (30% contre une moyenne africaine de 50%), carence chronique du précieux liquide au robinet, la situation financière et sociale de l'entreprise, l'état des investissements en cours à Kinshasa et les autres grandes villes pour améliorer la desserte en eau potable, la surfacturation des abonnés, la qualité moyenne de l'eau proposée aux abonnés, l'état d'exécution des budgets 2020 et 2021, l'insurmontable paradoxe du château d'eau africain que représente ce pays contre la faible desserte du pays, la prolifération des forages à la qualité d'eau douteuse et les craintes de prolifération des maladies hydriques.

A en croire le Président de la commission, José Egbanda Mananga, cette audition est d'autant plus importante que les électeurs de tout bord s'apprêtent à interpeler les députés qui seront bientôt en vacances dans leurs circonscriptions à partir du 15 décembre. "Il était temps d'inviter le DG de la Régideso pour expliquer la situation. Parce les mêmes questions se posent sans aucune évolution depuis le début de la législature. Un délai de 48h lui a été accordé pour rencontrer les préoccupations des honorables députés. A défaut de satisfaction, la commission se réserve le droit de passer à l'étape des enquêtes", a-t-il dit.

Membre de cette commission et ingénieur de formation, le député Nsingi Pululu, est revenu sur la faible desserte d'eau à Kinshasa et les autres grandes agglomérations du pays qui, pour lui, se présente comme un problème de management et de leadership de l'entreprise. "Nous avons reçu le dg de la Régideso. Nous lui avons expliqué les grands paradoxes de cette ville qui n'a pas moins de 18 rivières, mais la population n'est pas desservie. Certaines explications fournies par le Dg, parlant de manque d'électricité se sont révélées fantaisistes", a déclaré l'élu de Lukunga.