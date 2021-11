Congo-Kinshasa: Rapport de la commission adopté - Sénat - Les personnes vivant avec handicap seront bientôt sécurisées par un cadre juridique

Il n'y a aucun doute, à l'allure où vont les travaux parlementaires, les personnes vivant avec handicap auront bientôt une loi qui les régit. Puisque la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap est en seconde lecture à la Chambre haute du parlement.

Aux dernières nouvelles, le rapport de la commission socioculturelle, genre, famille et enfant et politique administrative et juridique a été adopté à l'unanimité au cours d'une plénière qui a eu lieu ce lundi 22 novembre 2021. C'est le Sénateur Jean Bakomito qui a procédé à la présentation du rapport de cette commission.

Après un débat houleux, les sénateurs ont 48 heures pour faire parvenir à la commission les amendements avant son vote à la prochaine plénière. Le président de la commission PAJ du Sénat Jean Bakomito parle du bien-fondé de cette proposition de loi.

Selon ce texte de lois, est considérée comme personne vivant avec handicap, tout celui qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables ainsi que la personne atteinte d'albinisme et du nanisme dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes.

Il sied de noter que cette proposition de loi, initiée par Ève Bazaïba, punie d'une amande de deux cent cinquante à cinq cent mille francs congolais, toute personne qui viole les dispositions de l'article 43 de cette loi organique.

On y trouve aussi des peines allant de trois à six mois de servitude pénale principale, contre toute personne vivant avec handicap ou non qui aura utilisé ou tenté d'utiliser un enfant mineur comme assistance humaine.