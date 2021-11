Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Christophe Mboso fait ambassadeur de la paix

C'est une nouvelle reconnaissance nationale pour le speaker de la Chambre basse du parlement, Christophe Mboso, qui, depuis son avènement au perchoir de l'Assemblée nationale, ne cesse d'œuvrer pour le retour de la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo.

A l'occasion de la célébration du 40èmeanniversaire de son existence, fêté samedi 20 novembre 2021 dans la salle des Spectacles du Palais du Peuple, l'Institut international Sunhak d'histoires en a profité pour décorer des ambassadeurs de paix. Au nombre de ceux-ci figure Christophe Mboso, président de l'Assemblée Nationale, dans la catégorie Global Leader Peace Award avec mission de défendre l'idéal de paix dans la sous-région d'Afrique centrale et le monde.

Dans son discours de constance, Mboso N'kodia a remercié les responsables de l'Institut SUNHAK d'histoire et la Fédération pour la Paix Universelle dans la région de l'Afrique centrale, tout en appréciant, à juste titre, l'état des relations fraternelles et la coopération entre la Corée du Sud et la République Démocratique du Congo.

Au bout de différentes allocutions, les personnalités suivantes ont été primées au titre de Global Leaders Peace:

1. Christophe Mboso N'kodia Puanga (Président de l'Assemblée nationale)

2. Jean-Marc Kabund a Kabund (1er vice-président de l'Assemblée nationale)

3. Vital Banywesize (2e vice-président de l'Assemblée nationale)

4. Dieudonné Musibono (conseiller spécial du Chef de l'Etat pour les questions environnementales et de développement durable)

5. Mundela Kanku Eddy (1er Vice-président du Sénat)

Clôturant la cérémonie au nom des lauréats, Christophe MBOSO a accepté humblement ce prix qui est à la fois une invitation à travailler à l'enracinement de la paix dans le pays. Il a promis de ne ménager aucun effort pour accompagner le chef de l'Etat pour l'instauration de la paix dans le pays ainsi qu'avec les pays voisins. Il a profité de la circonstance pour réitérer son appel aux compatriotes égarés dans l'Ituri, le Nord et le Sud-Kivu, du Bas et Haut-Uélé de revenir à la raison en quittant les groupes armés et revenir en famille afin de mériter le pardon de la nation congolaise. Quant aux étrangers accueillis avec amour en RDC, de se rappeler de l'hospitalité du peuple congolais et de cultiver le dialogue pour régler les différends dans leurs pays pour que le sang congolais n'en soit plus le prix.

Le speaker de l'Assemblée nationale a dédié ce prix aux démunis et pauvres qui sont incapables de vivre décemment et il se dit favorable à la mise en place d'un fonds de solidarité pour la paix comme contribution à l'effort de paix en Afrique et en RDC.