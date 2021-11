Congo-Kinshasa: Actions efficientes de lutte contre le terrorisme - Sama Lukonde réitère l'appui du Gouvernement aux stratégies proposées par le CAERT

Le premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, s'est entretenu ce lundi 22 novembre 2022 à la Primature, avec une délégation du Centre Africain d'Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT).

Des questions liées au renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme notamment, la Loi antiterroriste et la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme ont fait l'objet de cet entretien. A en croire le Colonel Christian Emmanuel Mouaya Pouyi, qui a conduit cette délégation des experts et techniciens du CAERT, le Premier Ministre s'est montré très intéressé et déterminé à mener un combat acharné contre le terrorisme qui endeuille des communautés à travers divers pays du continent dont la République Démocratique du Congo.

Devant la presse, le Colonel Mouaya s'est exprimé en ces termes : "Nous avons été très impressionné par la disponibilité du Chef du Gouvernement de pouvoir renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme en République Démocratique du Congo. Nous avons notamment parlé de la Loi antiterroriste et de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le terrorisme ainsi que le Plan d'action qui sont en cours d'adoption".

Ensuite, il a déclaré que le Premier Ministre leur a "rassuré de son engagement de pouvoir tout mettre en œuvre pour que ces instruments soient adoptés. J'ai lu de la détermination. Il est déterminé à pouvoir tout mettre en œuvre pour que les provinces qui sont affectées par les activités de terrorisme ne puissent plus en souffrir dans les prochaines années. Cette détermination m'a profondément marqué et m'a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que ces provinces retrouvent la stabilité et la paix".

Selon ces experts du Centre Africain d'Etudes et de Recherche sur le Terrorisme, les provinces prioritaires concernant la lutte contre ce fléau sont notamment le Nord-Kivu, l'Ituri, le Maniema et le Tanganyika.