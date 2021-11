Congo-Kinshasa: Action humanitaire d'Angel Cosmetics, Palmco et OkPlast - 20.000 ménages dotés de 3 grands puits forages d'eau potable à l'Est

C'est toujours dans le souci de remettre le sourire à ses aimables clients que Angel Cosmetics, Palmco et Okplast, un groupe d'entreprises de droit congolais, ont été à la rescousse des populations de Beni, Butembo, Bunia qui ont tant souffert de pénurie d'eau potable.

En effet, 3 puits forages viennent d'être réalisés en faveur de 20.000 ménages qui, outre les atrocités des guerres à répétition, souffraient de pénurie d'eau potable. Cette intervention purement humaniste, a été réalisée après une investigation des délégués de ces groupes d'entreprises afin de détecter les vraies soucis de la population de cette contrée de la République Démocratique du Congo.

C'est le délégué général du Groupe Angel, Jérôme Sekana qui a fait la restitution de la mission accomplie dans la partie Est de la RDC. Au fond, il a précisé que lesdits forages ont chacun la capacité de 20m³ pouvant desservir un bon nombre de population. "Nous avons fait des études pour venir en aide aux populations de Bunia, Beni et Butembo. Le groupe Angel a réalisé 3 grands puits forages dotés d'un mini réseau de distribution en termes des fontaines. Chaque fontaine a la capacité de desservir plus de 15.000 ménages ", a laissé entendre Jérôme Sekana.

Dans cette restitution, le délégué général du Groupe Angel a fait savoir que ces réalisations sont à hauteur de 135.000 dollars Américains par forage, avec comme objectif de faire sortir ces ménages de difficulté de pénurie d'eau. "Nous posons ces actes pour contribuer à l'amélioration de la vie des compatriotes congolais qui sont également des clients des produits de ces entreprises. Pour garantir leur bonne santé, la qualité de cette eau à été certifiée par l'Office congolais de contrôle (OCC) ", a-t-il révélé. Une action saluée par les bénéficiaires de cette eau saine qui n'ont pas mâché les mots pour exprimer leurs gratitudes à l'égard de ces sociétés de droit congolais.

Perspectives

A cette occasion, Jérôme Sekana a annoncé la construction d'une grande usine de recyclage des bouteilles en plastique à Kinshasa par la société OK Plast, dans le cadre du programme " KinToko " qui contribue également à l'assainissement de la ville de Kinshasa pour appuyer le projet Kin Bopeto, projet phare du Gouverneur Gentiny Ngobila.

Ledit programme KinToko, révèle Jérôme Sekana, achète plus de 20 tonnes de bouteilles en plastique par jour. Ces bouteilles sont recyclées à l'infini. Un centre de compactage est également pleine construction.

Recadrage

C'est dans la suite de son intervention que Jérôme Sekana a profité de cette occasion pour recadrer les ennemis du Groupe Angel qui profèrent des fausses allégations sur le traitement des travailleurs de ce Groupe Angel. Pour lui, les plus au moins 3.000 travailleurs des sociétés Angel Cosmetics, Palmco et Ok Plast sont bien traités et cela est vérifiable.

Il a rassuré, qu'outre les salaires, les agents de Angel Cosmetics bénéficient des primes qui vont au-delà de ce que gagnent beaucoup de congolais qui travaillent ailleurs. Ils sont pris en charge du point de vue sanitaire. Leurs enfants bénéficient des cadeaux et cahiers pour garantir la rentrée scolaire.

" Nous avons sorti de l'argent pour barrer la route aux érosions du quartier Ndanu à Limete où habite une grande majorité de nos agents. Bref, le personnel de la société Angel Cosmetics n'est pas maltraité. On veille également sur leur sécurité. Plus loin, l'OCC a installé ses bureaux au sein de l'usine pour vérifier de prêt ce que nous posons comme acte ", a précisé Jérôme Sekana. C'est dire que seuls les sorciers ne peuvent croire aux actions humanitaires posées par les sociétés Angel Cosmetics, Palmco et Ok Plast dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo.

D'ailleurs, depuis 2019, le Groupe Angel intervient sans relâche à chaque urgence. Comme c'était le cas des sinistrés de Ndanu à Limete, de la rivière Makelele à Bandalungwa etc. En 2020, il a entamé sa démarche consistant à soutenir la lutte contre la Covid-19. Il a doté plusieurs institutions du pays de tonnes de matériels anti-covid-19 pour éviter sa propagation. Avec ses produits hydroalcoolique, Bactigel qui éliminent à 99,9% des germes, ce Groupe a été à la rescousse de Congo Airways, de la RVA, de l'hôtel de ville, de plusieurs ministères et de tous les hôpitaux de prise en charge des malades de Covid-19.