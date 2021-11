Madagascar: Atallah Béatrice - Membre du groupe d'experts de l'ONU

Atallah Béatrice a déjà fait partie des deux précédents " groupe d'experts " en Nouvelle Calédonie.

L'ancienne présidente de la CENI-T et non moins ancienne ministre des Affaires étrangères, Atallah Béatrice, fait partie du " groupe d'experts des Nations Unies " qui suivra le déroulement du référendum du 12 décembre 2021 sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine Souveraineté. Le groupe d'experts dont elle fait partie sera effectivement présent sur place pour suivre les différentes phases du processus et entamera sa mission sur l'île par l'évaluation de la situation politique préréférendaire.

Pour rappel, ce processus a été mis en place pour permettre aux habitants de déterminer le futur statut institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. La question à laquelle le corps électoral sera appelé à se prononcer par un oui ou par un non étant : " Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? ". Un processus composé de trois référendums que le département politique des Nations Unies suit de très près, particulièrement depuis l'accord de Nouméa en 1998.

Technique électorale. Les deux premiers référendums se sont tenus respectivement le 04 novembre 2018 et le 04 octobre 2020, tandis que le troisième est prévu le 12 décembre prochain. Atallah Béatrice qui a déjà fait partie des deux précédents " groupe d'experts " en Nouvelle Calédonie, y revient cette fois-ci en tant que Conseiller Technique électorale pour les Nations Unies. Selon notre source, elle a quitté Madagascar, samedi dernier. En ces temps de pandémie où les frontières ouvrent et ferment au rythme des vagues, elle rejoint le Pacifique Sud en passant par la France et le Japon. C'est une mission de l'ONU pour accompagner l'Etat Français sur le 3e référendum d'autodétermination de la Nouvelle Calédonie organisé le 12 décembre prochain. 16 personnes constitueront le Panel d'experts cette année. La délégation sera dirigée par Ali-Diabacte Tadjoudine, directeur adjoint de la Division de l'assistance électorale des Nations Unies.