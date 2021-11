Madagascar: Volley-ball Analamanga - Quatre titres raflés par la GNVB

La Gendarmerie Nationale Volley-ball a largement dominé le sommet régional Analamanga.

Les finales du championnat Analamanga de volley-ball se sont disputées, dimanche, au Gymnase d'Ankorondrano. L'équipe de la Gendarmerie Nationale a fait une razzia. En première série hommes, la finale était le remake de l'affiche du sommet national entre GNVB et COSFA et qui s'est soldé sur le même résultat. La bande à Manou s'est imposée sur le score de trois sets à zéro. Tout au long de la rencontre, les gendarmes n'ont pas été inquiets. Ils ont enlevé le premier set par 25 à 18.

Les deux derniers sets ont été remportés sans aucune difficulté par 25-20 et 25-21. Les protégés de Tiana Andriamisason étaient tout simplement trop forts pour Toky, Mika et compagnie et ont signé leur invincibilité. Chez les dames, les joueuses du Bi'As ont été sacrées face aux volleyeuses de l'Akon'i Mandroseza Volley-ball (AMVB) au terme d'un match très serré et disputé. Gabriella et ses camarades ont remporté la victoire au tie-break.

Les deux premiers sets ont été enlevés par Bi'As par 25-19 et 25-22. Les volleyeuses de Mandroseza n'ont pas dit leur dernier mot et sont parvenues à recoller au score par deux sets partout en survolant le troisième et quatrième set par 23-25 et 26-28. Il a fallu passer au tie-break pour départager les deux équipes où les filles d'Itaosy ont fait la différence en s'offrant le titre par 15-10. Dans les autres résultats, en juniors filles et garçons, les victoires sont revenues à l'équipe de la GNVB en battant respectivement Squad (3 sets à 0) et ASI (3 sets à 0).

En minime garçons, les jeunes volleyeurs ont pris le dessus sur les joueurs de l'ASI en deux sets. Chez les cadettes, GNVB s'est offert le titre en battant l'équipe du VBCD par 3 sets à 1. Sur les six finales que la GNVB a disputées, la catégorie des cadets garçons est la seule qu'elle a perdu. Les gars de l'Akany Sambatra Itaosy volley-ball ont remporté haut la main la finale en trois sets. La compétition de dimanche boucle la saison 2021 pour le volley-ball malgache.