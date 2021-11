Madagascar: Kick-boxing / " Xtreme combat " - Deux ceintures en jeu pour les duels des maîtres

La quatrième édition du grand combat de kick-boxing dénommé " Xtreme combat " aura lieu ce samedi au Palais des Sports Mahamasina. Une dizaine de rencontres électriques sont à l'affiche.

Les boxeurs affûtent leurs armes à cinq jours de la grande compétition de kick-boxing " Xtreme combat ", organisée par le club Lion Force. La quatrième édition est fixée dans l'après-midi de ce samedi 27 novembre au Palais des Sports Mahamasina. Cette édition sera hors du commun avec des combats hauts en techniques et tactiques des expérimentés. Les amateurs et les étoiles montantes ne seront pas en reste car ils tenteront d'apposer leur marque à ce rendez-vous. Comme d'habitude, les boxeurs ont procédé ce week-end à la séance de pesage et au face-à-face.

Les étincelles de cette journée seront les combats de ceinture pour les 63 kg et 70 kg. Les combattants qui y participent ont été spécialement sélectionnés. Les résultats du tirage au sort promettent de beaux spectacles. Un combat qui fera saliver les férus, sera le duel entre Voary Pierre du Scorpion et Birinod du Vakinankaratra chez les 70 kg. Deux grands combattants et multiples champions qui ont suivi des combats professionnels en Chine. Celui qui remportera la victoire rejoindra le vainqueur du duel entre Lava Mickael de CISC et Frank de l'AFKM dans l'autre demi-finale.

Chez les 63 kg, Jessy du club Cobra défiera Faray celui du Scorpion, tandis que Rojo de la ligue Haute Matsiatra opposera Godfrey pensionnaire du Tigers. La confrontation entre Lavakely, champion du monde et Jean Claude s'annonce également sulfureuse chez les 57 kg. Ce dernier a souhaité ce combat car il aimerait prendre sa revanche après sa défaite lors de leur dernière rencontre. Chez les filles, trois combats sont programmés.

Tahina tentera de prendre le dessus sur Sandra, multiple championne de Madagascar. Claudia du club AFKM et Anitah celle du CISC seront, une nouvelle fois au coude-à-coude, tandis que Malala retrouvera Prisca du 3FB. " L'Xtreme combat évolue chaque année. La scène sera exceptionnelle avec l'installation d'un écran géant. En tant que technicien, nous aurons des chocs de titans. Honorat sera le maître de cérémonie et il sera accompagné par des artistes ", rassure l'organisateur Boto Gilbert.

" Pourtant, en raison de la Covid-19, cette édition sera privée des combattants étrangers. La préparation pour la sortie internationale est déjà dans notre agenda ", a-t-il enchaîné.