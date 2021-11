Madagascar: Consulat de Monaco - Don de matériel médical au CENHOSOA

" Ces dons de matériel médical répondent aux besoins actuels du Centre hospitalier de Soavinandriana ". Ce sont là les propos du Gal Rakoto Fanomezantsoa, directeur général du CENHOSOA, lors d'une cérémonie simple et conviviale de remise de dons de matériel médical par le consulat de Monaco, hier.

Une initiative qui rentre dans le cadre du partenariat de longue date et " historique " entre le consulat de Monaco et le Centre hospitalier de Soavinandriana (CENHOSOA). Et qui a pour objectif principal d'appuyer le centre hospitalier dans sa noble cause qui est de fournir des soins et des services de santé à la population. Un partenariat historique qui a permis d'appuyer le CENHOSOA par différentes initiatives.

Comme l'a attesté Nirina Rabemanolontsoa, vice-consul honoraire de Monaco à Madagascar : " si nous avons commencé à nous orienter vers les œuvres et actions sociales en 2003, nous avons pu travailler pour le renforcement en matériel des hôpitaux et centres de santé. Et le Centre hospitalier de Soavinandriana fait partie des premiers hôpitaux publics à avoir travailler avec nous.

Ce que nous faisons ce jour n'est ni plus ni moins que la continuité de toutes ces actions sociales ". Par ailleurs, les dons remis hier vont des tables ORL à des consommables tels que le saturomètre d'oxygène, le glucomètre en passant par le fauteuil dentaire portable et la radiographie numérique ou encore du matériel didactique pour le service pédiatrique du centre. Du matériel qui fera avancer les choses auprès dudit centre et qui devrait participer à l'amélioration des soins et services.