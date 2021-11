Madagascar: Rugby - Élite fédéral 2 - Matadore et FTAT en demi-finales

Les deux premiers matches des quarts de finale du Championnat de Madagascar Elite Fédéral 2 ont été joués au stade Makis d'Andohatapenaka le week-end dernier.

En ouverture des hostilités, le match de neuf heures entre FTAT Anosibe et AFA Ankazomanga tourne à l'avantage du premier. Les rugbymen de FTAT Anosibe se sont imposés sur le score de 27-22. Les joueurs d'An-kazomanga ont ouvert le score à la quatrième minute sur un coup de pied de pénalité de Koto et à la huitième minute, Nosy a égalisé et le score était de 3 partout.

Les deux équipes ont montré des phases de jeu plus technique et rapide mais la finition reste à désirer. À la dixième minute, le numéro 24 d'AFA Ankazomanga a réussi à aplatir dans l'en-but de FTAT et Nosy l'a transformé (10-3). À la trente-huitième minute, les rugbymen d'Andohatapenaka par l'intermédiaire de Ramamy ont marqué un essai. Le score à la pause était de 16-18 pour Ankazomanga.

En seconde période, les deux équipes à chaque possession de balle ont essayé d'accélérer les jeux mais se heurtent toujours au bloc défensif. À la cinquante-et-unième minute, un joueur de FTAT nommé Rado a écopé d'un carton jaune et il est sorti pour dix minutes.

Profitant de leur surnombre, les rugbymen d'Anka-zomanga ont accentué la pression et aux cinquante deuxièmes minutes, Nosy a marqué un coup de pied de pénalité et le score est de 19- 18. Les deux équipes n'arrivent à marquer aucun essai en deuxième période. Le score final est de 27-22 et les rugbymen d'Anosibe ont réussi à entrer dans le dernier carré.

Pour le deuxième match des demi-finales, les joueurs de Matadore d'Anosipatrana ont surclassé les rugbymen de FTAM Anosibe sur le score de 26-23. Ils se sont qualifiés en demi-finales et entrent aussi dans le dernier carré. Durant les quinze premières minutes, les joueurs d'Anosibe ont dominé la rencontre en marquant deux coups de pied de pénalité et un essai transformé (13-0).

Coup d'estocade

Les joueurs de Matadore ont du répondant et ils ont marqué un essai transformé plus un coup de pied de pénalité. Le score à la pause était de 13-10. En seconde période, les joueurs d'Anosibe ont accentué le rythme et ils sont récompensés par un essai de pénalité (20-10). Piqués à vif par cet essai, les joueurs de Matadore ont changé de tactique et ils ont gagné trois pénalités successives (23-19).

Les joueurs d'Anosibe sont tombés dans le doute suite à ces points successifs. Le coup d'estocade vient à la soixante douzième minute lorsque Heriniaina de Matadore a marqué un essai dont Sitraka l'a bien transformé. Le score final était de 26-23.