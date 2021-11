Algérie: Locales - Départ des bureaux itinérants vers les zones enclavées de Tindouf

Tindouf — Les préparatifs du scrutin des bureaux itinérants dans la wilaya de Tindouf ont commencé lundi, avec le départ de la première caravane vers les régions enclavées de Kehal et Chenachène, en prévision des élections locales dans ces zones, fixées pour mercredi.

Ce premier bureau itinérant, sur un dispositif de dix (10) bureaux similaires mobilisés dans la wilaya de Tindouf pour les élections locales, devra permettre à près de 1.700 électeurs des populations nomades et bédouines de ces régions distantes de plus de 900 km de Tindouf, d'accomplir leur devoir électoral dans le cadre des élections locales du 27 novembre 2021, et de choisir leurs représentants aux prochaines assemblées populaires locales (communales et de wilaya), a affirmé le délégué de l'autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mebarek Seddiki.

D'autres bureaux itinérants, trois dans la commune de Tindouf et six (6) dans celle d'Oum-Laâssel, devront s'ébranler mardi en direction des régions éparses de Ghar-Djebilet, Tafakoumt (Tindouf) et Hassi-Mounir, les environs d'Oum-Lâassel, Hassi-El-Beida, Houaouiche, Bouokba et Oued-El-Kherrab, dans la commune d'Oum-Laâssel, distantes pour la plupart de plus de 400 km du chef lieu de wilaya.

L'opération de vote débutera mercredi dans ces bureaux, selon la loi électorale, en présence des observateurs représentant des partis politiques et des listes de candidats indépendants.

Pour mener à bien cette opération électorale, les moyens humains et matériels ont été mobilisés, dans le respect du protocole sanitaire pour la prévention de la pandémie du Coronavirus.

Le fichier électoral de la wilaya de Tindouf est composé de plus de 90.960 électeurs et électrices inscrits au niveau de 26 centres électoraux, dont 22 centres dans la commune de Tindouf, chapeautant 171 bureaux, et quatre dans celle d'Oum-Lâassel coiffant 27 bureaux de vote.