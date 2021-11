Afrique: Mondial 2022/ Zone Afrique - Michael Ngadeu veut éviter l'Algérie mais souhaite rencontrer le Sénégal pour les barrages

Le défenseur camerounais Michael Ngadeu prie, afin que les Lions Indomptables ne tombent pas sur l'Algérie lors des barrages de la Coupe du Monde 2022.

Michael Ngadeu était l'invité de l'émission " Talents d'Afrique " ce lundi, 22 novembre 2021. Le joueur de La Gantoise s'est exprimé sur les barrages que les Lions indomptables disputeront en mars prochain. Les Hommes d'Antonio Conceiçao figurent dans le pot 2 et pourront tomber sur une grosse pointure à l'instar de l'Algérie, du Sénégal, du Maroc, du Nigeria entre autres.

Pour le défenseur central camerounais, Michael Ngadeu, " s'il y'a une équipe à éviter ce serait l'Algérie mais s'il y'a une équipe avec laquelle nous souhaiterions jouer pour les barrages ça serait le Sénégal car nous avons l'habitude de gagner face à cette équipe ", a déclaré sur Talents d'Afrique le jouer de la Gantoise, en Belgique.

En assurant leur passage pour le troisième et dernier tour des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, contre le Burkina Faso (2-2), l'Algérie, a continué sa série d'invincibilité. Avec ce résultat, les Fennecs atteignent la barre symbolique des 33 rencontres sans défaite et se rapproche un peu plus du record mondial de l'Italie, 37 rencontres disputées sans défaite.

Le Sénégal et le Cameroun se sont rencontrés pour la dernière fois à la CAN 2017. Les Lions Indomptables avaient battu les Lions de la Téranga lors de la séance des tirs au but (5-4). Sadio Mané avait raté le penalty qui a arrêté le Sénégal en quart de finale.

Les barrages zone Afrique, dernière étape des qualifications à la Coupe du monde 2022, vont se disputer au mois de mars 2022. Auparavant, un tirage au sort va être organisé dans les prochaines semaines par la CAF pour déterminer les équipes qui se feront face. Les 10 équipes qualifiées au troisième et dernier tour sont réparties en deux chapeaux.