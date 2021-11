Gabon: ENEF - Atelier national sur la numérisation et la mobilisation des données de la biodiversité

L'Ecole Nationale des Eaux et Forets (ENEF) du Gabon abrite un atelier national sur la numérisation et la mobilisation des données de la biodiversité depuis ce lundi 22 novembre 2021.

Cinq jours durant, au total, 15 experts nationaux vont être formés à à la collecte et à la conservation des données de la biodiversité au Gabon. Les travaux de cet atelier ont été lancés par Dr Priscilla Linda Omouendze, Directrice de la Recherche, représentant Dr Bruno Nkoumakali, Directeur de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts. Ils sont supervisés par Geovanne Aymar Nziengui Djiembi, Chef Département Pêche Aquaculture Ecosystèmes, Aquatiques, Point focal GBIF.

Située au Cap Esterias dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda, au Nord de Libreville, l'Ecole nationale des Eaux et Forêts(ENEF) innove. Elle innove en ce sens qu'elle abrite un atelier intitulé : " Atelier national sur la numérisation et la mobilisation des données de la biodiversité du Gabon". Selon Geovanne Aymar Nziengui Djiembi, Chef Département Pêche Aquaculture Ecosystèmes, Aquatiques, Point focal GBIF, plusieurs experts nationaux, une quinzaine d'experts, vont être formés pour le travail de la numérisation et la mobilisation des données de la biodiversité .

Geovanne Aymar Nziengui Djiembi explique que l'interêt de numériser ces données s'inscrit dans la durabilité. "Vous savez que l'archivage numérique est plus durable que l'archivage physique dans un premier temps. Dans un second temps, c'est la visibilité. Une fois les données numérisées, quand nous les publions sur les plates formes comme GBIF, ce sont plusieurs chercheurs qui vont être intéressés à nous aider pour améliorer les connaissances sur la biodiversité du Gabon" soutient-il.

Prenant la parole, Dr Priscilla Linda Omouendze, Directrice de la Recherche, représentant Dr Bruno Nkoumakali, Directeur de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts, a dit être heureuse d'accueillir les experts dans cette école de référence ,qui depuis 1953, assure la formation des cadres et techniciens, dans le domaine de l'eau, de la forêt, de l'industrie du bois et de l'environnement.

Les experts nationaux qui participent à cette formation, faut-il le préciser, proviennent de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts, de l'Agence nationale des parcs nationaux, de l'Institut de recherche agronomique et forestière , l'Institut de Recherche en écologie tropicale...