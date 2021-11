Gabon: Franck Nguema devrait encore mieux faire

Le Ministre en charge des Sports Franck Nguema multiplie les bonnes et les moins bonnes prestations en tant que premier responsable de ce département ministériel depuis sa prise de fonction en juin 2019.

Arrivé à la tête du ministère des Sports en 2019, Franck Nguema avait la lourde tâche d'améliorer les chantiers laissés par son prédécesseur. Si ce dernier a essayé par son management de qualifier la selection nationale pour la prochaine coupe d'Afrique des nations au Cameroun en janvier, il a failli à certaines obligations telles que la reprise du championnat national de première et deuxième division et du championnat féminin qui sont à l'arrêt de puis le début de son magistère. On assistera a une participation du Gabon à cette compétition sans joueur évoluant sur le plan local. Une grande première dans le football national au Gabon.

On peut relever l'équivoque de la pandémie qui a sévi dans le monde entier, mais à travers des réflexions et un travail de fond abattu, l'on constate que dans quasiment tous les pays, les championnat ont repris de plus belle. Ce qui n'est guère le cas du Gabon et ce qui met les joueurs locaux dans une précarité extrême, puisqu'ils ne sont pas en activité, malgré les efforts consentis par lui à ce sujet à travers les organisations des assises du championnat national 1 et 2 mais jusqu'à nos jours aucune suite favorable.

Malgré tout, depuis ses 2 années, la participation des clubs gabonais en campagne africaine se fait avec des prestations médiocres.

Outre celà, le numéro 1 des Sports au Gabon a quasiment mis les autres disciplines sportives aux oubliettes. Car, plus que jamais intéressé par les qualifications des Panthères qui terminent 2e du groupe F derrière l'Égypte. Un bilan qui laisse les amoureux du ballon rond gabonais sur leur faim car cette sélection pouvait mieux faire.

N'oublions pas que le sport regorge une pluralité de disciplines donc les autres disciplines sont aussi à mettre en valeur.

En somme, c'est donc un bilan assez mitigé pour le patron des Sports gabonais depuis sa nomination à ce poste. Espérons tout de même qu'à travers les critiques reçues ça et là, il fera désormais bonne figure pour la suite de sa fonction.