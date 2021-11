Cote d'Ivoire: Promotion de la culture Wê - La 2è édition du Festival Nhaa-hii se tient du 28 au 29 décembre

La présidente du conseil régional du Cavally, par ailleurs présidente du Festival Nhaa-hii, Anne Ouloto, sera face à la presse, ce mardi 23 novembre, pour annoncer la 2è édition du festival.

La 2e édition du Festival Nhaa-hii aura bel et bien lieu, les 28 et 29 décembre 2021, à Toulepleu, autour du thème : " Le palmier à huile et le raphia dans la vie quotidienne du Nhaa hii : pratiques, résilience et cohésion sociale ".

En prélude à cet événement, une conférence de presse sera organisée ce mardi 23 novembre 2021, à l'hôtel du District d'Abidjan-Plateau.

Cette cérémonie qui verra la présence du commissaire général du festival, Ruffin Karamoko, sera présidée par Anne Désirée Ouloto, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, présidente dudit festival.

En effet, à l'initiative de la présidente du conseil régional du Cavally, Anne Désirée Ouloto, le Festival Nhaa-hii a vu le jour en 2020.

Partant du constat de l'absence d'un motif de rassemblement festif, culturel et fraternel dans sa région, ce rendez-vous a pour objectif de léguer des valeurs culturelles sûres à la postérité, tout en prônant également des valeurs de paix, de cohésion sociale et de fraternité pour sa région.

Nhaa-hii est aussi un festival apolitique et fédérateur qui répond non seulement au besoin de rassemblement de ses fils mais aussi et surtout au besoin de développement touristique de la région.

Rappelons que le département de Toulepleu est un espace géographique, culturel et cosmopolite situé dans la région du Cavally, à 700 Km d'Abidjan. Il compte à ce jour six sous-préfectures, une soixantaine de villages répartis en sept grandes tribus, dont trois cantons.