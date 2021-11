Cote d'Ivoire: "Palm d'Or du Genre" - Le ministre Laurent Tchagba distingué pour son engagement

La structure "KAR communication" a distingué le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba pour son engagement en faveur de la promotion du genre. C'était au cours de la première édition du " Palm d'Or du Genre " organisée, le vendredi 19 novembre 2021, au Grand hôtel d'Abidjan-Plateau.

Le prix du ministre a été réceptionné par la Secrétaire technique de la cellule genre du Ministère de l'Hydraulique, Mme Yessoh Marie Gisèle au cours d'un dîner gala.

Le jury a reconnu en Laurent Bogui Tchagba une personnalité qui ne fait aucune différence entre les hommes et les femmes. Et cela, lorsqu'il s'agit de nomination à des postes de responsabilité au sein de son département. Le premier responsable du département de l'eau en Côte d'Ivoire affirme le jury tient simplement compte des compétences requises et donne ainsi les mêmes chances à tous.

Pour preuve, sur les huit (08) directions que compte le Ministère de l'Hydraulique, trois (03) sont dirigées par des femmes. Il s'agit de la Direction de la coordination des Projets, la Direction de l'hydrologie et celle des affaires Juridiques. Sur cinq (5) services existants, trois (03) sont pilotés par des femmes. Ce sont le Service de la Communication et des relations publiques, le Service de la coopération Internationale et le Service du Secrétariat particulier.

Au niveau des Directions régionales, le ministre Tchagba encourage les femmes du ministère et du secteur à continuer à se former afin d'avoir le profil indiqué pour être nommée au même titre que la Directrice Régionale de l'Hydraulique du Sud Comoé.

Au niveau de l'Hydraulique rurale, il se bat au quotidien afin que l'animation des comités de gestion ne soit plus uniquement une affaire d'homme mais surtout que les femmes y prennent une part active.

Depuis le 11 Décembre 2020, sur les instructions du Ministre, une cellule genre a été installée au Ministère de l'Hydraulique et cette cellule est désormais prise en compte dans le montage des différents projets.

Dans ses actions, le ministre Laurent Tchagba encourage à la scolarisation de la jeune fille. C'est d'ailleurs pourquoi, chaque année depuis sept (07) ans, la meilleure des filles au Baccalauréat (Bac) et au Brevet d'études du premier cycle (Bepc) de la commune d'Attecoubé où il est Député a droit à un prix d'excellence.