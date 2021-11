Cameroun: Soutien au chef de l'Etat - Des jeunes se déploient à Douala

Ils ont organisé une marche vendredi dernier à travers les artères de la ville pour appeler à la paix et au vivre-ensemble.

Une centaine de jeunes filles et garçons, membres du Collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya, arborant des tee-shirts aux couleurs du drapeau du Cameroun (vert rouge et jaune) et sur lesquels on pouvaient lire : " populations camerounaises, préservons la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble ", ont sillonné les artères de l'arrondissement de Douala IIe pour manifester leur soutien au président de la République et à nos forces de défense et de sécurité.

Sur les pancartes étaient inscrits des messages s'adressant aux Camerounais et surtout aux jeunes. " Populations camerounaises, bannissons la haine, la violence et la barbarie. " " Consolidons la paix, l'unité nationale, le vivre ensemble pour bâtir un état prospère ". Ces jeunes sont partis du carrefour dit " armée de l'air " pour l'esplanade de la sous- préfecture de l'arrondissement de Douala II où un courrier a été remis au représentant du sous-préfet.

Pour l'organisateur, Steve Michel Aka'a, les jeunes ont pris l'engagement de soutenir le président de la République et nos forces de défense et de sécurité à consolider davantage la paix dans notre cher et beau pays le Cameroun. " Nous avons pris cette initiative il y a environ 3 ans pour dire aux jeunes qu'ils ne doivent pas imiter ceux-là qui descendent dans la rue pour poser des actes répréhensibles.

Nous leurs demandons de suivre notre exemple c'est à dire promouvoir et sauvegarder la paix et l'unité nationale ". Il a précisé que cette marche était l'occasion une fois de plus de les sensibiliser en leur demandant de faire montre de beaucoup de responsabilités. Steve Michel Aka'a a rappelé que le chef de l'Etat ne cesse de multiplier les stratégies pour la paix et l'unité qui sont des atouts importants pour qu'ensemble nous puissions conduire le Cameroun vers l'émergence.