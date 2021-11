Afrique: Prix des " futurs champions africains " - Une camerounaise consacrée

La jeune ingénieure Nkenen Brendaline Shieke consacrée a décroché cette distinction le 20 novembre dernier à Durban en Afrique du Sud.

Le drapeau du Cameroun flotte une fois de plus sur le continent. Samedi dernier en effet, Nkenen Brendaline Shieke, ingénieur des eaux, agriculture, environnement et promotrice de start-up a remporté le prix féminin des " Futurs champions africains " de l'Afrique centrale. Prix décerné à la Foire commerciale de Durban, en Afrique du Sud. Ce concours organisé par l'Union africaine dans le but d'accompagner les jeunes entrepreneurs africains réunissait 150 africains dont cinq camerounais.

Nkenen Brendaline Shieke a pu occuper la plus haute marche du podium grâce à son projet portant sur la production des aliments bio, afin d'éviter aux populations des intoxications alimentaires. Cette initiative, de par son caractère innovant et les retombées économiques projetées, a donc séduit le jury. Du coup, Nkenen Brendaline Shieke fera partir des jeunes qui prendront part en décembre prochain à Dubaï, à une autre foire qui s'étalera sur cinq jours, à l'initiative de l'Union africaine, Afreximbank et Afrilabs. A l'issue de cet évènement, le meilleur pourra bénéficier de financements importants pour son projet.

Cette diplômée de l'Université panafricaine des Sciences de l'eau et de l'énergie (Algérie) ne fait pas de mystère de son ambition de remporter le prix à Dubaï. Nkenen Brendaline Shieke se définit elle-même comme une personne diligente, talentueuse et concentrée, passionnée par la résolution des problèmes d'eau des communautés et notamment la pollution de l'eau et des sols.

Le prix que vient de remporter Nkenen Brendaline Shieke n'est que la continuité d'un travail mené avec ardeur. Elle est, depuis mai dernier, membre de l'équipe de floodizens / Next Water Generation Action basée à Copenhague au Danemark. A ce titre, ses collègues et elle ont conçu une solution pour les inondations dans les villes grâce à une application qui peut suivre les niveaux d'eau et aussi aider à prévoir les inondations, afin de réduire leurs effets dans les villes. " Grâce à ce travail, nous avons obtenu un prix et nous comptons bien mettre en œuvre ce projet ", explique-t-elle, en ajoutant qu'elle et en quête de financements à cet effet.