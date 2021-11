Afrique: Cameroun-Côte d'Ivoire - en toute sportivité

Les deux communautés résidant à Pretoria et ses environs ont récemment disputé un tournoi amical en Afrique du Sud.

Entre Camerounais et Ivoiriens règne un chauvinisme à nul autre pareil en matière de football. Chaque ressortissant revendiquant la supériorité de son pays sur l'autre. C'est dans cette ambiance que les communautés camerounaise et ivoirienne de Pretoria et ses environs se sont retrouvées le 14 novembre dernier dans la capitale sud-africaine.

C'était dans le cadre du Tournoi de l'amitié. Une compétition rehaussée par les présences d'Anwa-Gheyle Solomon Azoh-Mbi, haut-commissaire du Cameroun en Afrique du Sud et de Kone Sakaria, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Les deux plénipotentiaires ont surtout salué l'initiative allant dans la consolidation des bonnes relations entre les deux pays.

Deux rencontres de football ont meublé les joutes sportives entre les deux communautés. Chez les vétérans, un seul but a suffi à la Côte d'Ivoire pour l'emporter. Chez les séniors, les deux équipes n'ont pas inscrit le moindre but dans le temps réglementaire. C'est aux tirs au but que le Cameroun s'est montré indomptable en enlevant la mise sur le score de 4-2. Durant la cérémonie de remise des trophées, il n'y avait pas de vainqueur, encore moins de perdant. Camerounais et Ivoiriens ont reçu médailles et distinctions avant de partager quelques moments de convivialité agrémentés de sonorités de coupé décalé, de makossa et de bikutsi.