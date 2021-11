Afrique: CAN TotalEnergies 2021, fêtes de fin d'année - Sécurité maximale à assurer

Sur instruction du président de la République, le Mindef, Joseph Beti Assomo a réuni le haut-commandement, les principaux responsables des opérations militaires pour des mesures à prendre au cours de cette période sensible.

Plus que 47 jours, et le coup d'envoi de la 33e édition de la Can Total Energies 2021 sera donné au Cameroun. Un moment de grande communion de la jeunesse sportive continentale qui, de l'avis du président de la République, doit se dérouler en toute sérénité, au même titre que les fêtes de Noël 2021 et du Nouvel an 2022. D'où l'instruction au ministre délégué à la présidence chargé de la Défense de réunir le haut commandement militaire, les chefs des régions militaires interarmées et de gendarmerie et les responsables des opérations militaires sur le terrain, dans le cadre d'une réunion spéciale d'évaluation sécuritaire.

La rencontre qui a eu lieu hier dans la salle des Conférences du ministère de la Défense, a également vu la participation du ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, des secrétaires d'Etat auprès du Mindef, du directeur général de la Recherche extérieure, Léopold Maxime Eko Eko et du secrétaire général de la DGSN, Dominique Baya représentant le délégué général à la Sûreté nationale.

En ouvrant les travaux, qui se sont ensuite poursuivis à huis clos, le Mindef, Joseph Beti Assomo a rappelé le contexte de la tenue des assises. Avec les attaques sporadiques de la secte terroriste Boko Haram dans l'Extrême-Nord et les actions des bandes armées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour le Mindef, si la compétition à venir se déroulera dans cinq des dix régions du pays, " il importe de relever que la menace éventuelle sur sa sécurité pourrait bien provenir des autres régions. C'est pourquoi nous devons pleinement être conscients de ce que la sécurité de la compétition concerne l'ensemble du territoire national ". D'où la nécessité " d'une vigilance toute particulière au niveau de nos frontières terrestres, maritimes et de notre espace aérien ", a-t-il fait savoir.

Pour réussir dans la mission de sécurisation de la compétition, les forces engagées pour la circonstance, particulièrement celles de première et deuxième catégories, devraient, de l'avis du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, mettre en pratique, les enseignements tirés de l'exercice de réponse à une attaque terroriste qui s'est déroulé le 28 septembre 2021 au stade Omnisports de Yaoundé. L'exercice va du reste s'étendre incessamment aux quatre autres chefs-lieux de régions abritant une poule de la compétition, a fait savoir Joseph Beti Assomo.

Intervenant également à quelques semaines des fêtes de fin d'année, la concertation d'hier a donné l'occasion au Mindef de faire le point pour une tenue en sécurité de ces festivités. " Il s'agira d'une période d'insouciance pour une partie des populations. Les forces de défense et de sécurité devront plus qu'à l'accoutumée, encadrer de plus près " a-t-il martelé. " L'apparente quiétude des principales cités du pays, à l'exception de Bamenda et Buea, ne doit nullement nous faire dormir sur nos lauriers " a souligné Joseph Beti Assomo. Les conclusions de cette rencontre doivent être soumises en priorité, pour approbation, au président de la République, chef des forces armées.